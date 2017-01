Fiebre por el dólar: hubo récord de operaciones en el mercado de cambios

DIVISAS

En diciembre pasado se negociaron U$S 53.352 millones, lo que implicó un máximo histórico mensual, según el informe del Banco Central.

Las operaciones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) alcanzaron en diciembre el récord histórico mensual de U$S 53.352 millones, con una suba interanual del 59%, informó hoy el Banco Central (BCRA).



En el último informe de la autoridad monetaria, se precisó que en 2016 el volumen negociado en el MULC fue de U$S 435.953 millones, a razón de U$S 1.765 millones diarios, con un incremento del 26% respecto del año anterior.



El volumen récord operado en diciembre marcó un promedio diario de U$S 2.668 millones “en el marco de un mercado cada vez más flexible e impulsado por los ingresos extraordinarios de la exteriorización de capitales”, destacó el BCRA



En diciembre, las operaciones entre las entidades y sus clientes concentraron el 57% del total operado en el mercado oficial (13 puntos porcentuales más que en diciembre de 2015); mientras que la operatoria entre las entidades y el BCRA y el volumen negociado entre entidades, registraron participaciones de 23% y 20%, respectivamente.



El volumen operado entre las entidades autorizadas y sus clientes se incrementó por tercer mes consecutivo, alcanzando un nuevo récord histórico de U$S 30.335 millones en diciembre, más que duplicando el volumen negociado en el mismo período del año anterior.



“Esta operatoria estuvo centralizada en un reducido grupo de entidades: de las casi 100 que operaron en cambios en el mes, las 10 primeras entidades autorizadas concentraron el 83%de esta operatoria”, informó el BCRA.



Con respecto a la distribución de la operatoria con clientes por tipo de entidad, la banca privada extranjera centralizó el 53,1% (descenso de 5 puntos porcentuales respecto de noviembre, que fueron ganados por la banca pública, por operaciones vinculadas a la exteriorización de capitales), duplicando la de la banca privada nacional, que concentró el 25,8%.



La banca pública y las casas y agencias de cambio agruparon el 20,9% y el 0,3%, respectivamente. El dólar norteamericano conservó su liderazgo frente al resto de las monedas, concentrando el 95,6% del total operado. El resto se distribuyó en operaciones en euros (3,9 %) y otras 44 monedas (0,5 %).



En el acumulado de 2016, el volumen operado en el mercado de cambios totalizó U$S 435.953 millones, de los cuales el 57% correspondió a la operatoria entre las entidades autorizadas y sus clientes, el 22% al volumen negociado entre entidades y el 21% restante a las operaciones entre estas últimas y el BCRA.



En 2016, el primer año de vigencia plena del Mercado Único y Libre de Cambios, se registró un superávit para las entidades locales de U$S 1.907 millones. Mientras que las reservas internacionales crecieron U$S 13.208 millones, para totalizar U$S 38.772 millones, de acuerdo a los datos del BCRA.



Cotizaciones



El dólar minorista cotizó hoy estable: $ 15,725 para la compra y $ 16,083 para la venta, según el informe diario del Central sobre la city porteña.



En el Banco Nación, la moneda de Estados Unidos tampoco mostró cambios y cerró la semana en $ 15,65 y $ 16,05, respectivamente.



En el mercado mayorista, por su parte, el dólar registró un avance de dos centavos, en $ 15,843 por unidad. (DyN-Télam)