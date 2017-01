El azúcar lideró las exportaciones de alimentos y bebidas en 2016

DATOS OFICIALES

Entre enero y noviembre, los envíos al exterior de la industria azucarera crecieron 230% y de la citrícola, el 51%.

Las exportaciones argentinas de alimentos y bebidas crecieron un 22% en volumen y un 11% en valor durante el período enero-noviembre de 2016, respecto del mismo período del año pasado. Del total de los envíos al exterior, la agroindustria azucarera representó un 11% y la citrícola (limón), un 6%, según datos del Gobierno nacional.



El azúcar, además, fue el producto que registró mayor impulso en la comercialización con los mercados internacionales, con un aumento del 230% interanual. Lo siguió el arroz partido, con el 102% de aumento. El limón, a su vez, obtuvo un alza de un 51%.



El Ministerio de Agroindustria informó hoy que en el lapso enero-noviembre del año pasado, las exportaciones de los productos de las economías regionales superaron los U$S 6.000 millones. "Las economías regionales serán nuestra prioridad este año y trabajaremos conjuntamente con las provincias y todos los actores productivos para fortalecer este proceso que se inició en 2016. La gran apuesta del agregado de valor provendrá del interior productivo¨, señaló el titular de la cartera nacional, Ricardo Buryaile.



En un comunicado, Agroindustria remarcó que luego de casi cinco años de caídas consecutivas, se observó un cambio de tendencia en los envíos al exterior de los complejos productivos. También señaló que el precio medio por tonelada exportada alcanzó los U$S 1.369; mientras que el promedio de lo que exporta Argentina en todos los rubros ha sido de U$S 531 por tonelada; el valor de alimentos fue de U$S 565 por tonelada.



“Las economías regionales son las producciones que mayor valor agregado logran comercializar hacia el exterior”, afirmó el funcoinario.



Las ventas a los mercados externos: el azúcar aumentó el 230%; arroz partido, el 102%; cereza, el 100%; arroz no parbolizado, el 66%; el limón, con el 51%; preparaciones de aceitunas, con un 47%; porotos, con 24%, entre los más relevantes. Las mayores caídas se observaron en preparaciones de pera, con 74%; ciruelas, con 72%; aceite de oliva, con un 50%; y yerba, con un 28%.



Los principales destinos de venta fueron Brasil, Estados Unidos, Chile, Países Bajos, España, Rusia, China, Italia, Indonesia y Reino Unido.



“Las exportaciones agroindustriales, en general, se han incrementado en 2016, con un aumento de 5% respecto del mismo período de 2015 y se abrieron 22 nuevos mercados para 40 productos argentinos”, informó Aroindustria, con base en información de la Secretaría de Agregado de Valor y la Subsecretaria de Alimentos y Bebidas, el Indec y Aduanas.