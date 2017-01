Una tucumana se volvió viral por pedir ayuda económica para un post operatorio

EN ESTADOS UNIDOS

Emilce Munoz Pena habló con LA GACETA y agradeció a todos los que colaboraron para su recuperación. Hace unos días apareció participando en una grabación en el programa "Caso Cerrado", que grabó hace tres años.

Emilce Munoz Pena, una tucumana radicada en Estados Unidos hace cuatro años, tuvo días de protagonismo en algunos medios internacionales, ya que comenzó a perder la vista y pensó que podría ser a causa su embarazo de siete meses y medio. Fue al médico y le dieron la peor noticia: tenían que extirparle dos tumores benignos de la cabeza para que no quede completamente ciega. Por eso inció una campaña para pedir ayuda económica.



La cirugía duró 15 horas con un riesgo grande para su bebé, que intentó salir a la décima hora de la cirugía porque le había bajado la presión. Sin embargo todo estuvo bajo control y resultó un éxito. Ahora, a través de un sitio web muy reconocido en ese país, pidió colaboración para costear los medicamentos post operatorios y, con eso, está recuperándose rápidamente.





“Con un granito de arena de cada uno se forma una playa. Eso hicieron por mí y estoy eternamente agradecida”, dijo Munoz Pena, actriz y licenciada en Turismo.

En diálogo con LA GACETA, Emilce contó que la experiencia la hizo reflexionar acerca de la vida, ya que antes de entrar al quirófano debió firmar papeles que sugerían qué es lo que podía ocurrir después de una posible complicación o, incluso, hasta después de su propia muerte.





“Entre mi vida y la del bebé, sin dudarlo pedí que prioricen la de él. Después me dijeron que si quedaba en coma, si eligiría que me desconectaran o seguir así hasta poder recuperarme. Solo pensé en mi marido y mi hijo, que pudieran seguir una vida tranquilos sin tener que ocuparse de mí”, admitió. La historia de la tucumana se volvió viral en medios internacionales y hoy pudo recaudar aproximadamente U$S 7.000 que colaboran con su recuperación.

Una semana después del anuncio de su pedido de ayuda, apreció participando en el programa “Caso Cerrado”, donde se simula un juicio entre un demandado y un demandante que, con jueza mediante, hacen algún pedido legal. “Fue una actuación de hace tres años, jamás pensé que saliera justo ahora. Cuando yo llegué a este país necesitábamos el dinero con mis amigos y lo hicimos. Era una actuación y mi supuesto novio, era mi primo en realidad”, confesó la tucumana.