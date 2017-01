Encontraron muerto a un sacerdote que estaba desaparecido en México

INVESTIGACIÓN

Sería el tercer religioso fallecido en seis meses. Las autoridades no dieron precisiones sobre el caso. Sospechan que haya sido un asesinato.

INVESTIGACIÓN. "Los sacerdotes no estamos excentos de la violencia", dijo el Obispo Vera. FOTO TOMADA DE TWITTER/ @DIOCESISSALTILLO

MÉXICO.- El cadáver del sacerdote Joaquín Hernández Sifuentes, quien estaba desaparecido desde el 3 de enero, fue hallado en el estado mexicano de Coahuila, informó la diócesis católica de Saltillo.



La diócesis de la capital de Coahuila indicó en un comunicado que "las autoridades informaron que fue encontrado sin vida" el cuerpo del sacerdote, pero no dio precisiones sobre si se trató de un asesinato, tal como se sospecha. Además informó que el religioso será velado el domingo y que sus restos serán trasladados un día más tarde a la Catedral de Saltillo para realizar allí el funeral.



Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano expresó ayer -en un comunicado- su pesar al obispo de Saltillo, Raúl Vera, así como al clero y los fieles de esa ciudad por la muerte de Hernández, citaron EFE y DPA.



De acuerdo con lo informado previamente por la diócesis, Hernández, vicario en la parroquia del Sagrado Corazón en Saltillo, comenzó sus vacaciones el 3 de enero y se esperaba que cuatro días después retomara sus actividades, lo que no ocurrió. Personas cercanas al sacerdote aseguraron que no habían podido comunicarse con él a través de llamadas o mensajes desde que salió de vacaciones, informó Télam.



El fraile Víctor Sifuentes, amigo del cura, atestiguó cómo los cajones y armarios de la casa parroquial de Hernández permanecían abiertos y la ropa tirada por el suelo. Asimismo, en la casa se encontraron sus lentes, que el sacerdote empleaba para leer y conducir. La diócesis interpuso una denuncia ante la Procuraduría de Coahuila el pasado sábado para que se formalizaran las investigaciones.



El pasado 19 de septiembre dos sacerdotes fueron asesinados tras haber sido secuestrados en un templo del municipio de Poza Rica, en el estado oriental de Veracruz. Las autoridades determinaron que el móvil del crimen fue el robo y hasta ahora han logrado la detención de dos presuntos responsables.