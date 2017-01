Ganó la jineteada de mujeres en Jesús María y le regalaron una cocina

LO MENOS INDICADO

La campeona se mostró disconforme con el premio, porque además ya le habían regalado una el año pasado.

CÓRDOBA.-. La santafesina Noelia Ponce, ganadora de la jineteada "Criolla Argentina" en el festival de Doma y Folklore de Jesús María, fue premiada con una cocina, supuestamente $ 25.000 y una estadía para unas mini vacaciones. Sin embargo, está en descuerdo con el premio, porque además de no cocinar, ya es la segunda vez que le dan una en el mismo evento.



Ponce ya había ganado el año pasado y sucedió lo mismo, le explicó a las autoridades que ella no cocina y que no sabría que hacer con dos electrodomésticos iguales.



"El año pasado también me regalaron una, así que no sé qué voy a hacer con otra. Pedí si me la podía cambiar por otra cosa, una heladera", dijo y planteó que hay diferencias con el trato que reciben los jinetes hombres.



Ella habló sólo de 6$ .500 pesos en efectivo en diálogo con el diario La Nación. Por su parte, el presidente de la comisión organizadora, Nicolás Totti, explicó que son en total $ 25.000, porque hay un aporte de la Municipalidad de $8.000, más los $ 1.550 por viáticos y $1.000 por cada una de las dos noches que compitió.



"Trabajamos por la inclusión de la mujer, tanto en el relato como en la jineteada -agregó-. Por eso este es el tercer año que organizamos una exhibición, no una competencia", advirtió Totti.



En el caso de las categorías masculinas, son competencias de 11 noches. Este año el campeón nacional se llevará alrededor de $ 150.000, además de algunos obsequios como rastras diseñadas especialmente.



Respecto de la cocina, Totti reconoció que no pensaron que fuera tomado mal, que es el aporte que hace uno de los auspiciantes. Rechazó que sea una forma de reforzar un estereotipo. "Creamos las exhibiciones porque había inquietud en sumarlas, no hay intención de generales una incomodidad".