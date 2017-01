Laurita Fernández: "no pienso en que Fede Bal ocupe otro rol en mi vida"

SOLO AMIGOS

La modelo habló luego de las declaración de amor de su compañero de baile.

Luego de que Federico Bal declarara su amor por Laurita Fernández, su compañera del Bailando enfrentó las cámaras: aclaró no piensa que él ocupe otro lugar en su vida que no sea el de amigo.

En declaraciones a "Intrusos", la modelo se refirió a las palabras de Bal: "él siempre me expresó que me quiere. O lo demostró cuidándome o con el respeto que siempre me tuvo. ¿Si me dijo que me quiere? Sí, que me quiere mucho, que soy súper importante. Y también lo es para mí".

"No somos pareja. Hoy somos más que compañeros, no sé cómo decirte. Es alguien a quien realmente quiero mucho. Y estoy bien y me hace bien", señaló y agregó que no piensa "hoy en que él ocupe otro rol en mi vida. Tampoco me lo propuso". afirmó.

Por último, cuando le consultaron si le gustaría estar en pareja, Fernández respoindió que "son cosas que se sienten y se viven. No lo voy a pensar ni proyectar. Ni por sí o por no".

Luego de que declarara su amor por, su compañera del Bailando enfrentó las cámaras: aclaró no piensa que él ocupe otro lugar en su vida que no sea el de amigo.En declaraciones a "Intrusos", la modelo se refirió a las palabras de Bal: "él siempre me expresó que me quiere. O lo demostró cuidándome o con el respeto que siempre me tuvo. ¿Si me dijo que me quiere? Sí, que me quiere mucho, que soy súper importante. Y también lo es para mí"."No somos pareja. Hoy somos más que compañeros, no sé cómo decirte. Es alguien a quien realmente quiero mucho. Y estoy bien y me hace bien", señaló y agregó que no piensa "hoy en que él ocupe otro rol en mi vida. Tampoco me lo propuso". afirmó.Por último, cuando le consultaron si le gustaría estar en pareja, Fernández respoindió que "son cosas que se sienten y se viven. No lo voy a pensar ni proyectar. Ni por sí o por no".