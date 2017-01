El Gobierno nacional acordó con los bancos un préstamo por U$S 6.000 millones

MERCADO FINANCIERO

Las entidades serán las encargadas de liderar las próximas colocaciones de deuda pública. El equipo económico realizará otra operación la próxima semana.

El Gobierno nacional acordó hoy un préstamo por U$S 6.000 millones con los bancos que serán los encargados de liderar las próximas colocaciones de deuda pública. Así lo informó el ministro de Finanzas, Luis Caputo, quien precisó que se trata de un crédito REPO a 18 meses de plazo a una tasa Libor más 290 puntos básicos, que equivale a 3,8%.



El funcionario anunció además que el jueves próximo se realizará una colocación por entre U$S 3.000 y U$S 5.000 millones en el mercado internacional y por entre U$S 1.000 y U$S 2.000 millones nominada en pesos en la plaza doméstica.



En forma adicional, informó que a través de la licitación de Letes que se efectuó hoy, se suscribieron U$S 1.000 millones a 90 días y U$S 500 millones a 180 días de plazo.



Caputo dio a conocer el programa financiero del Gobierno nacional durante una conferencia de prensa que ofreció junto a su equipo en el Palacio de Hacienda, en Buenos Aires.



Con esta operación, más la que se concretará la semana próxima, la Argentina obtendría unos U$S 13.000 millones que representa el 65% de las necesidades de financiamiento previstas para 2017, explicó el ministro.



"El crédito tomado con los bancos es muy importante, porque reduce las necesidades de financiamiento de este año", destacó el funcionario.



Caputo estimó que el país necesitará obtener unos U$S 20.000 millones adicionales para cerrar su programa financiero, a los que se deben sumar U$S 20.000 millones para refinanciar vencimientos. "Nos parece muy importante poder tener en enero cubiertas gran parte de las necesidades de financiamiento del año", afirmó Caputo, quien admitió la incertidumbre que reina en el mercado financiero ante la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos (EEUU).



"Teniendo la posibilidad, desde Finanzas vamos a reducir la incertidumbre porque de esta manera el financiamiento de 2017 no va a ser el cuco que todos creían", enfatizó el ministro. El ministro separó los 20.000 millones que debe conseguir el país de los 20.000 millones para amortizaciones, ya que descontó que Argentina no tendrá inconvenientes en lograr el “roll over” -traspaso de un contrato que finaliza a otro con terminación lejana- de las obligaciones que operan este año.