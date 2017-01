Una violenta represión a mapuches en Chubut dejó tres heridos de gravedad

OPERATIVO DE GENDARMERÍA

Miembros de la comunidad Lof Cushamen, denunciaron que fueron atacados con balas de plomo para desalojarlos de tierras que reclama Benetton. Repudio de Amnistía Internacional y de la Iglesia.

CHUBUT.- Integrantes de la comunidad mapuche de Chubut denunciaron que la Policía de esa provincia reprimió anoche con balas de plomo una protesta que llevan adelante desde hace varios días, lo que dejó como saldo tres heridos de gravedad.



"Lo que sucedió ayer sobrepasa los límites de lo que se puede soportar. Alrededor de las 20, un grupo de (miembros de) Infantería de la Policía de Chubut se bajaron de una camioneta y sencillamente se pusieron a disparar con balas de goma y también de plomo. Varios recibieron impactos de bala, pero tres de ellos fueron de gravedad", expresó Soraya Maicoño, quien pertenece a la denominada Resistencia Ancestral Mapuche (RAM).



En declaraciones a Radio 10, acusó al gobernador Mario Das Neves de actuar "en connivencia" con la familia Benetton, dueña de más de un millón y medio de hectáreas en la zona, para llevar adelante un emprendimiento minero que, según Maicoño, afectará la provisión de agua de toda la provincia.



"Esta comunidad está sufriendo desde hace dos años distintas represiones, hostigamientos, cárcel. Pero lo que se vivió ayer y anteayer está sobrepasando los límites", añadió.



Según detalló Maicoño, Emilio Jones (35 años) el herido de mayor gravedad, recibió un disparo en el maxilar derecho, y otro debió ser trasladado en grave estado a Bariloche, tras sufrir politraumatismos de cráneo.



"Estamos ahora el la Fiscalía provincial de Esquel para presentar un hábeas corpus por los 11 detenidos de nuestra comunidad que se encuentran en la Unidad Penal 14 de Esquel. Y queremos que los uniformados dejen de entrar a nuestra comunidad a reprimir", subrayó Maicoño.







El martes, Gendarmería nacional detuvo a tres integrantes de la RAM durante el desalojo del corte de las vías del ferrocarril La Trochita, en el noroeste de Chubut, a la altura de un campo perteneciente a Benetton que ese mismo grupo originario ocupa desde hace casi dos años, ya que lo reclama como propio.



La organización Amnistía Internacional y la Iglesia repudiaron la represión a la protesta.



“La orden emitida no encuentra correlato con los hechos de la realidad. Amnistía Internacional condena la falta de un eficaz control judicial sobre los alcances y exabruptos que fueron cometidos en territorio. La opacidad, falta de transparencia y rendición de cuentas no pueden ser los principios que atraviesan los operativos policiales”, indicó Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, mediante un comunicado.



"El respeto por los derechos de los pueblos indígenas no se logrará criminalizando sus reclamos. Se deben encontrar vías pacíficas para solucionar los conflictos", advirtió en un comunicado el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa), un organismo eclesial católico al servicio de los pueblos indígenas.



El equipo reclamó tanto al gobierno nacional como al chubutense ?el respeto por los derechos de los pueblos indígenas, consagrados por la Constitución Nacional y los tratados internacionales" y criticó que se priorice "el interés de extranjeros por sobre el de los pueblos indígenas, preexistentes al Estado argentino".



"No será fácil solucionar los múltiples reclamos que decenas de pueblos indígenas realizan hace tantos años, pero es el único camino que podrá proporcionar el respeto de los derechos en juego. La violencia y la represión estatal por otro lado, solo pueden generar más injusticia y menos paz social", concluyó en el comunicado. (DYN-Télam)