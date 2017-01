Por el alud, una familia tucumana se encuentra varada y aislada en Jujuy

TEMPORAL

"Me cobran $100 un agua mineral y ya no hay nada en los quioscos", contó Julieta Castillo

JUJUY.- Julieta Castillo, su esposo y sus dos hijos se encuentran en Maimará, a la espera de información certera para poder regresar a la provincia por un camino seguro. Sin embargo, contaron que nadie esta informado y no tienen noticias de cuando, ni por donde podrían volver.



"Como muchas de las personas que estamos aquí atrapadas, dormimos en un lugar seguro dentro del auto y cargamos combustible", sentenció Castillo y agregó que tratan de no mover el auto para poder llegar hasta una próxima estación en caso de que estén camino a Tucumán.



Julieta detalló que así también lo hicieron autos del Dakar e incluso los mismos policías que están parados con sus vehículos por diferentes zonas.



"Aquí la gente está aislada. Nadie está actualizado. Ya no hay nada en los quisocos y te quieren vender un agua mineral a $100; eso es una avivada", remarcó Castillo y dijo que aparentemente y según los rumores que corren, mañana a la noche o el lunes abrirían el paso.



La tucumana detalló que en la ruta hay demasiados camiones parados y también vehículos del Rally Dakar, por lo que algunos automóviles circulan en sentido contrario.