“Sobreviviré”, la canción elegida por las estrellas de Hollywood contra Donald Trump

El clásico tema de Gloria Gaynor se convirtió en un símbolo de los actores ante la llegada del nuevo presidente de Estados Unidos.

La inminente llegada de Donald Trump tiene en vilo a Estados Unidos, pero sobre al mundo de Hollywood que aún se encuentra en duelo tras la victoria del empresario en la presindeciales.

Debido a esto, 21 actores prestaron su voz para grabar una versión de "I will survive" (Sobreviviré), el himno contra el dolor, la pena y el abandono cantado por Gloria Gaynor y dedicado al nuevo presidente estadounidense.

Emma Stone, Natalie Portman, Matthew McConaughey, Andrew Garfield, Felicity Jones, Dakota Fanning, Amy Adams, Chris Pine, Hailee Steinfeld, Taraji P. Henson, Michelle Williams, Greta Gerwig y Mahershala Ali son algunos de los que participaron de este proyecto dirigido por la revista W Magazine.

"Mientras que la canción ha sido interpretada durante mucho tiempo a través de una consciente lente social, es el tipo de himno que necesitamos más que nunca con la toma de posesión sobre nosotros. Con la inminente llegada de Donald Trump a la presidencia", explicó la publicación en un comunicado.

"Al principio tenía miedo, estaba petrificada. Pensaba que no podría vivir sin ti a mi lado. Pero luego pasé muchas noches pensando en todo lo malo que me hiciste, y me hice más fuerte, y aprendí a vivir sola", reza la canción de Gaynor. "Pero al final, I will survive (sobreviviré)", continúa.

