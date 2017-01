Fede Bal declaró su amor por Laurita Fernández

¿ROMANCE EN PUERTA?

"No me veo en mi vida lejos de ella", confesó el hijo de Carmen Barbieri en una entrevista. Conocé la respuesta de la bailarina.

Los rumores de una relación entre Fede Bal y Laurita Fernández aumentan día a día y más aún luego de las declaraciones de ayer, cuando el hijo de Carmen Barbieri confesó su amor por la bailarina.

"Hay cosa que me pasan con ella y es evidente. Siento un amor muy grande. No me veo en mi vida lejos de ella. No me siento bien si estoy lejos de ella", explicó Federico en el programa Intrusos que se emite por América.

Según el catro, el 2016 fue el peor año de su vida, tras la polémica y escándalosa separación que tuvo con Barbie Vélez, que terminó en una denuncia de violencia de género. "Era la única persona que me hacía reír. Se lo voy a agradecer toda mi vida", contó, como para intentar buscar una razón a cómo nació su amor por la bailarina.

“¿Te gustaría que sea tu novia?", preguntó sin dudar Marina Calabró durante la charla, respuesta que dejó en claro lo que siente Bal por la ex de Federico Hoppe: "Quiero ser feliz. Y si yo en algún momento la puedo hacer feliz... Me pasan cosas con Laura. No te puedo mentir".

Por su parte, Laurita se enteró de las palabras de su compañero de baile por mensajes de textos de Calabró, a lo que respondió intentando desviar el tema. "Le estaba haciendo mal el agua oxigenada", aseguró la rubia, en referencia al nuevo look platinado de su "enamorado". Sin embargo, a pesar de la broma, agradeció a Fede sus palabras.

Los rumores de una relación entre Fede Bal y Laurita Fernández aumentan día a día y más aún luego de las declaraciones de ayer, cuando el hijo de Carmen Barbieri confesó su amor por la bailarina.

"Hay cosa que me pasan con ella y es evidente. Siento un amor muy grande. No me veo en mi vida lejos de ella. No me siento bien si estoy lejos de ella", explicó Federico en el programa Intrusos que se emite por América.

Según el actor, el 2016 fue el peor año de su vida, tras la polémica y escándalosa separación que tuvo con Barbie Vélez, que terminó en una denuncia de violencia de género. "Era la única persona que me hacía reír. Se lo voy a agradecer toda mi vida", contó, como para intentar buscar una razón a cómo nació su amor por la bailarina.

“¿Te gustaría que sea tu novia?", preguntó sin dudar Marina Calabró durante la charla, respuesta que dejó en claro lo que siente Bal por la ex de Federico Hoppe: "Quiero ser feliz. Y si yo en algún momento la puedo hacer feliz... Me pasan cosas con Laura. No te puedo mentir".



Por su parte, Laurita se enteró de las palabras de su compañero de baile por mensajes de textos de Calabró, a lo que respondió intentando desviar el tema. "Le estaba haciendo mal el agua oxigenada", aseguró la rubia, en referencia al nuevo look platinado de su "enamorado". Sin embargo, a pesar de la broma, agradeció a Fede sus palabras.