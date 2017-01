Un problema común en las vacaciones: ¿qué hacer con el perro?

Te presentamos una serie de consejos para que vos como tu mascota disfruten a pleno del verano.

Considerados como integrantes de la familia, los perros comparten un sinfín de momentos, entre ellos, las vacaciones. Si bien los animales suelen adaptarse al nuevo hábitat, los dueños deben tomar ciertos recaudos para que no se pierdan, el sol no los perjudique o no vuelvan con alguna infección.

Consejos para que tanto los humanos como los canes disfruten a pleno del verano.

• Cuidarlos del sol y de las altas temperaturas. No se debe exponer a los perros a los rayos directos, sino procurar que estén en la sombra. Se debe tener en cuenta que los animales de pelaje negro absorben más el calor, por lo cual se necesita fortalecer este recaudo.

•Mantenerlos hidratados. Al igual que los humanos, los canes pueden sufrir golpes de calor, por lo cual, si se los lleva a la playa o de paseo, es conveniente cargar agua para que tomen. También puede dárseles un vaso pequeño de gaseosa lima limón, siempre y cuando se le quite el gas.

• Tomar recaudos durante el traslado. Es importante saber que el auto es al perro lo que el barco a los humanos. Esto quiere decir que algunos de estos animales pueden sentirse mareados y descompuestos. Por eso se debe llevar antinaupáticos para evitar este estado y antieméticos, para prevenir el vómito. Por otra parte, tampoco se los debe dejar encerrados en el auto sin ventilación.

• Bañarlos después de la playa. Para evitar que el perro contraiga infecciones, siempre se debe asearlos para quitarles la arena, cuidar su piel y en algunos casos, cortarles el pelo antes de viajar. A su vez, se deben llevar pipetas por si contrae pulgas, algo que es frecuente porque el animal suele estar en contacto con otros canes.

• No cambiar su alimentación. Si el perro consumió durante todo el año alimento balanceado, debe seguir ingiriendo ese producto. No darle sobras de comida como, por ejemplo, milanesas.

• Usar correas, pretales y chapitas. Es frecuente que en vacaciones, las mascotas se pierdan. Por eso siempre deben llevar una chapita con su nombre y el celular del dueño.

Por último, si se quiere mantener al animal bajo control pero también otorgarle cierta libertad, existen correas retráctiles que se expanden hasta cinco metros y que, con un alambre, se pueden fijar a la arena.

