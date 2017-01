Jorge Rial dijo que le parece "un disparate" el fallo a favor de Beatriz Salomón

DECLARACIONES

"La justicia decidió eso y me parece bien, y ahora viene la otra etapa que es apelar y punto", dijo el periodista.

Jorge Rial calificó como "un disparate" el fallo de la Justicia que determinó que él, Luis Ventura, Miriam Lewin y Daniel Tognetti deberán pagarle $ 15 millones por daños y perjuicios más los intereses, por lo cual la suma asciende a alrededor de $ 30 millones en total, a Beatriz Salomón.

La actriz inició una demanda en 2004, luego de que el programa periodístico Punto Doc -conducido por Tognetti- mostrara un informe realizado por Lewin en el que se veía a su marido, el cirujano Alberto Ferriols, teniendo relaciones sexuales con mujeres transexuales en su consultorio. El juicio fue también contra Rial y Ventura porque ellos repitieron el informe, con ella y su marido en el estudio, en el programa “Intrusos en la noche”.

En declaraciones al programa "Morfi, todos a la mesa", el periodista fue entrevistado por Gerardo Rozín, a quien le confesó que "es muy de cobarde arrepentirse de algunas cosas. Yo puedo pedir disculpas, pero arrepentirme… yo en ese momento sentí que estaba bien hecho”, dijo Rial, a lo que le agregó que el no suele pedir disculpas salvo que sienta que cometió un error. “A las estrellas nunca les pido disculpas. Para eso son estrellas, se tienen que bancar absolutamente todo".

“Lo de (Beatriz) Salomón es una decisión de la justicia que ahora va a ser apelada, como debe ser. Yo leo el fallo y la verdad que es un disparate, pero la justicia decidió eso y me parece bien, y ahora viene la otra etapa que es apelar y punto”, aseguró y añadió que "a la historia la conozco bien, y por respeto, me la guardo".

