Scioli al papa Francisco: "Gracias por la posibilidad de saludarlo y conversar"

VATICANO

El ex candidato a presidente fue el primer político argentino en visitar al Sumo Pontífice en el año.

El Papa Francisco recibió hoy en el Vaticano al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien se encontraba en Roma de vacaciones. El ex candidato a presidente difundió su visita a través de su cuenta de Twitter con una foto suya junto al Sumo Pontífice y manifestó: "gracias Su Santidad Francisco por la posibilidad de saludarlo y conversar con usted".

Scioli fue el primer político argentino que recibió el Papa en lo que va del año y, según trascendió, el encuentro estaba agendado desde el año pasado. Además, el ex mandatario bonaerense ya había visitado a Francisco en otra oportunidad, el 4 de julio de 2013, cuando por entonces ejercía la gobernación de la provincia de Buenos Aires.

Ayer, el Papa utilizó su cuenta de Twitter para expresar el siguiente mensaje: "no puede haber verdadera paz si cada uno reivindica siempre y sólo su propio derecho, sin preocuparse del bien de los demás".

