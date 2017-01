Una familia de cuatro personas necesitó $ 450 por día para no ser pobre, según la CGT

COSTO DE VIDA

La Canasta Básica Total alcanzó los $ 13.705 mensuales; mientras que la Canasta Básica Alimentaria, que determina la indigencia, tuvo un valor de $ 5.984, dijo la central obrera.

La inflación en diciembre fue de 1,5%; mientras que a lo largo de 2016 ascendió 40,21%, según la medición de la Confederación General del Trabajo (CGT). El informe también relevó que los ingresos necesarios para no caer en la pobreza fueron de $ 13.705 para una familia tipo.



La Canasta Básica Total (CBT), que define los ingresos necesarios para no caer en la pobreza, alcanzó para una familia de dos adultos y dos menores los $ 13.705 mensuales o $ 450,48 diarios.



La Canasta Básica Alimentaria (CBA), el umbral de ingresos para no ser indigente, demandó para una familia tipo de $ 5.984,72 por mes o $ 196,76 diarios.



Para un adulto, la CBT tuvo un costo de $ 4.435,28 mensuales o $ 145,82 diarios; mientas que la CBA requirió $ 1.936,80 por mes o $ 63,68 por día.



El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó hoy también que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) aumentó durante diciembre el 1,2%.



Ayer, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires difundió su medición de diciembre, que también registró una suba del 1,2% y acumuló 41% en 2016. (Télam)