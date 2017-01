La inflación en diciembre fue de un 1,2%, según el Indec

COSTO DE VIDA

Los gastos en viviendas y turismo impulsaron la variación de precios al consumidor en el cierre de 2016.

La variación de precios al consumidor en diciembre fue de 1,2%, impulsada por gastos en vivienda y el turismo, según informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).



El trabajo del organismo no incluyó la inflación anual de 2016 debido a que el Indice de Precios al Consumidor (IPC) fue restituido a partir de mayo.



La inflación núcleo -que no contempla los aumentos de los valores estacionales- fue de un 1,7%.



El dato de diciembre anunciado hoy fue producto del alza de 1,2% en servicios y 0,6% en los bienes.



Las mayores subas se observaron en equipamiento y mantenimiento del hogar y en esparcimiento, con alzas de 2% promedio en cada uno de ellos.



En el primero, se destacó un incremento de 3,9% en los servicios para el hogar; mientras que esparcimiento hubo una suba de 9,3% en turismo.



A su vez, los precios de los alimentos crecieron 1,2%, al igual que el nivel general. Según el Indec, durante diciembre se detectaron ajustes de 1,2% en carnes; 1,8% en frutas; 1,5% en panificados; y 2,1% en aceites, entre los más importantes. A su vez, se verificó una baja de 11,3% en verduras.



En vivienda y servicios básicos, se registró un incremento de 1,5%, a partir de alzas de 3% en reparaciones y 1,7% en alquileres. Servicios redujo un 0,1%.



Transporte y comunicaciones tuvo aumentos promedio de 1,3%; atención médica, un 0,8%; y educación, un 0,7%.



De acuerdo con el cálculo del Indec, el rubro indumentaria no tuvo cambios en sus precios respecto de noviembre.



La suba de 1,2% se ubicó en línea con el objetivo del Banco Central (BCRA), que se había fijado una meta de 1,5% promedio mensual para el último trimestre del año.



Además, este valor afirmó la tendencia de desaceleración de la inflación y le permite al BCRA arrancar 2017 con una buena base para cumplir con la pauta de entre 12% y 17% fijada para el año. (DyN)