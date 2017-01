Condenan a muerte al autor de la masacre de Charleston

ESTADOS UNIDOS

Dylann Roof, de 22 años, disparó y mató a nueve afroamericanos en una iglesia de Charleston. "Todavía siento que tenía que hacerlo", dijo antes de la sentencia.

WASHINGTON, Estados Unidos.- Un jurado de Estados Unidos le impuso la pena de muerte a Dylann Roof, de 22 años, condenado por la masacre perpetrada en 2015 en una iglesia de Charleston, Carolina del Sur, en la que murieron nueve afroamericanos.



El jurado de 12 miembros, compuesto por 10 mujeres y dos hombres, recomendó la pena de muerte para este supremacista blanco, tras menos de tres horas de deliberaciones. Está previsto que el juez Richard Gergel anuncie el miércoles formalmente la sentencia, informó la agencia DPA.



Roof disparó y mató a nueve afroamericanos en junio de 2015 en la Iglesia Metodista Africana Emanuel de Charleston, incluido el pastor Clementa Pinkney, e hirió a una persona. Esta iglesia era considerada un símbolo de la lucha de los negros contra la esclavitud en Estados Unidos.



El sentenciado no mostró emoción alguna cuando escuchó el veredicto, según informaron medios locales. Más temprano durante la jornada, había dicho: "todavía siento que tenía que hacerlo".



Durante el juicio, Roof dijo no lamentar lo que hizo. "No derramé ni una lágrima por la gente inocente que maté", afirmó este hombre, que en la fase final del juicio decidió representarse a sí mismo.



Tras conocerse la sentencia, la familia de Roof emitió un comunicado en el que señaló que seguirá luchando toda la vida por comprender por qué este joven había perpetrado el ataque. Además, expresó su pesar por las víctimas y condolencias a sus seres queridos.



A mediados de diciembre, Roof había sido declarado por este mismo jurado culpable de la peor masacre racista de la historia reciente de Estados Unidos. El jurado debía decidir si condenarlo a cadena perpetua o a pena de muerte.