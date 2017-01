LO MÁS IMPORTANTE

Te presentamos un resumen de temas relevantes que te van a servir para comenzar el miércoles.

1- Un ex jefe de Policía durmió en un calabozo

Una mujer denunció que Alberto Ignacio Alcaraz la atacó a trompadas en pleno centro por una discusión de tránsito. La fiscalía de feria ordenó que el ex comisario quedara alojado en el cuartel de Bomberos de la fuerza. No es la primera vez que lo acusan por violencia de género.





2- Anuncian tormentas para el fin de semana

En los cuatro puntos cardinales de la provincia se produjeron destrozos tras el viento y la tormenta del lunes por la noche. Se espera una más intensa para la noche del viernes.







3- Un Dakar pasado por agua: la etapa de hoy fue suspendida

La edición 2017 del Rally Dakar dejó Bolivia y volvió a la Argentina. Lo hizo con un tramo recortado por las lluvias, entre Uyuni y Salta. Un alud en Jujuy produjo que la caravana se demore. Hoy debía llegar en competencia a Chilecito (La Rioja), previo paso por Tucumán y por Catamarca -por la ruta 40-. Pero anoche, la organización decidió cancelar todo el tramo de carrera ante las malas condiciones climáticas. En el suplemento de LG Deportiva se cuenta la previa a la decisión y las dudas que quedaban sobre lo programado para hoy.



4- La agenda veraniega para recorrer Tucumán

Visitas a bodegas y a la Ruta del Artesano. Obras de teatro, paseos a pie y un trekking a Aguas Chiquitas. Enterate de todo lo que hay para hacer esta semana en Tucumán.



5- San Martín jugará su primer amistoso de la pretemporada

Luego de cinco días de intenso trabajo en Perico, San Martín jugará desde las 9.30 el primer amistoso de la pretemporada. Talleres de esa localidad jujeña será el encargado de medir al "Santo", que incorporó a Juan Galeano y a Leandro Gracián. Los dirigidos por Diego Cagna tienen la misión de mantenerse en la B Nacional y, por qué no, soñar con el ansiado regreso a Primera.