Quedó libre el adolescente acusado de matar a Brian

INDIGNACIÓN

La Justicia determinó que el joven es inimputable y ahora viaja a Perú con su padre.

BUENOS AIRES.- La Justicia liberó y autorizó a viajar hoy a Perú al adolescente de 15 años acusado de haber asesinado a Brian Aguinaco, el chico de 14 años que iba con su abuelo por el barrio de Flores y presenció un asalto por parte de motochorros.



Según trascendió de fuentes allegadas al caso, el menor -inimputable por su edad- salió hoy del instituto San Martín, donde había sido alojado desde su arresto, y fue trasladado en un auto particular, escoltado por una camioneta especial, al aeropuerto internacional de Ezeiza, de donde se disponía a viajar esta noche a Lima en un vuelo comercial regular.



El acusado fue autorizado a volar con un abogado y su padre a Perú, de donde es oriunda su familia, aunque su madre residía en Argentina y su papá estuvo en el país y luego se mudó a Chile.



La decisión de la liberación del adolescente investigado fue tomada por el juez de Menores Enrique Gustavo Velázquez, ya que la ley establece que un menor no puede superar los 10 días detenido.



La noticia se conoció poco antes de una marcha que se organizaba en el barrio Flores para reclamar por la inseguridad y evitar que el joven pudiera quedar libre.



La concentración, realizada esta noche en Carabobo y Rivadavia, fue encabezada, como en anteriores ocasiones, por Fernando y Eliana, los padres de Brian, quienes anunciaron una marcha al Congreso "el 23 o 25" de enero para pedir la baja en la edad de imputabilidad.



"Estamos defraudados totalmente", dijo Fernando Aguinaco. No se puede vivir así".

Por su parte, Eliana, la madre del menor, agregó: "Así vivimos. ¿Cuántos Brian va a haber?. Por favor, seguridad".



Los padres de la víctima se quejaron de que Argentina es el único país en el que estamos así. Se condenan (afuera) a chicos de 12 años y acá no pasa nada.



También manifestaron que entre las leyes y las puertas del país, que entra cualquiera, es una locura.



Mientras tanto, vecinos de la pareja reclamaban justicia a viva voz y con pancartas con la foto de Brian.



Brian Aguinaco, de 14 años, murió luego de recibir un disparo en la cabeza en la esquina del pasaje Robertson y Asamblea cuando viajaba en un auto Volkswagen Polo junto a su abuelo y se cruzaron con dos "motochorros" cuando robaban a una mujer y a su hija que iban por la calle.



El menor acusado vivía en la villa 1-11-14, pero gracias a Facebook se descubrió que su madre lo mandó a Chile tras el homicidio y lo ayudó a ocultarse de la policía, enviándolo con su padre. En la causa está preso Luis Armando Gómez, alias "Yun", de 26 años, acusado de participar del homicidio.



"Yun" había sido condenado en 2012 por el Tribunal Oral Criminal 30 a cuatro años de cárcel por el delito de tentativa de robo, lesiones y resistencia a la autoridad, una pena de la cual cumplió dos años de acuerdo a registros oficiales; y en junio de 2015 volvió a caer preso por un nuevo ataque "motochorro" y por trenzarse a golpes con el policía que lo detuvo.