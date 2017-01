Murió Chocolate, el perrito que fue despellejado vivo en Córdoba

CRUELDAD

El animalito se recuperaba con una Protectora de Animales de San Francisco.

CÓRDOBA.- Esta madrugada, Chocolate, el cachorro que fue despellejado en el cuello y la cabeza, murió en la veterinaria donde lo estaban cuidando una organización protectora de animales.



El perrito no aguantó los dolores y, a causa de las heridas profundas que tenía, dejó de comer y amaneció sin vida, informó a La Nación Roberto Ferrero, el dueño de la veterinaria. "El sábado empezó a decaer, el domingo no comió y hoy a las cinco de la mañana dejó de existir".



Chocolate vivía en una casa abandonada, en el barrio La Milka. Su mamá era una perra de la calle que fue encontrada y adoptada por una familia de ese barrio y, tiempo después, descubrieron que estaba preñada. Tuvo muchos cachorros y la familia no podía quedarse con todos, pero los alimentaban mientras les buscaban un hogar, contó Mariana Ghigo, la directora de la Sociedad Protectora de Animales San Francisco.



Una noche fueron a visitarlos y Chocolate no aparecía, hasta que lo vieron en una habitación solo, y en las peores condiciones.



Petición. En éste link, la Sociedad Protectora de Animales San Francisco publicó una petición en la plataforma Change para detener el maltrato de animales. Advertencia: la foto que ilustra la petición muestra cómo encontraron a Chocolate.



Recompensa por datos. Otra organización protectora de animales de San Francisco, la Fundación Bio Animalis, ofrece una recompensa de $20.000 para quien pueda brindar información fidedigna sobre los responsables de la agresión al perro. Para comunicarse con la fundación.