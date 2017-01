Argentina buscará financiamiento por unos U$S 20.000 millones en 2017, dijo Caputo

ACTO OFICIAL

El nuevo ministro de Finanzas adelantó el programa del Gobierno para este año. "La mayoría de las colocaciones son para refinanciar deuda", afirmó.

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, dijo que la Argentina buscará financiamiento por unos U$S 20.000 millones durante 2017, para cerrar las cuentas fiscales y adelantó que la tasa de interés a convalidar dependerá de los plazos a los que se pueda tomar ese endeudamiento.



Por su parte, el nuevo ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, respaldó la decisión del presidente Mauricio Macri, de asignar $ 25.000 millones a la provincia de Buenos Aires, al considerar que el distrito que administra María Eugenia Vidal está siendo perjudicada con el actual esquema de coparticipación federal.



Caputo y Dujovne prestaron hoy juramento en sus cargos durante una ceremonia que se realizó en la Casa de Gobierno y que fue encabezada por Macri.



En sus primeras declaraciones como ministro, Caputo precisó que el programa financiero de la Argentina para este año requerirá de U$S 20.000 millones. El funcionario se abstuvo de dar precisiones e indicó que los detalles se conocerán cuando sea anunciado en forma oficial el programa financiero. “Se están explorando distintas alternativas”, expresó.



"Puede ser que sea menos el nivel de colocación a lo que el mercado está esperando", advirtió Caputo, quien además afirmó que la tasa de interés que pagará la Argentina dependerá de los plazos a los que sea colocada.



El ministro de Finanzas se mostró despreocupado por el nivel de endeudamiento que está teniendo la Argentina y aclaró que no siempre que se emite es para financiar déficit. "Muchas veces se confunde el concepto porque la mayoría de las colocaciones son para refinanciar deuda y no para financiar déficit, que no es lo mismo”, afirmó. (DyN)