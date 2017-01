El temporal provocó la caída de árboles y destruyó tendido eléctrico en Tucumán

LO QUE DEJÓ LA TORMENTA

La zona norte fue la más afectada, especialmente por las ráfagas. En la capital se acumularon cerca de 50 milímetros

El temporal que azotó anoche a la provincia afectó principalmente al norte de la provincia y causó la caída de árboles y de tendido eléctrico (unos 21.000 usuarios quedaron sin luz), además de algunos anegamientos. Las localidades más afectadas fueron Tafí Viejo, Trancas, San Pedro de Colalao, Las Talitas y algunos sectores de la capital, informó el titular de Defensa Civil, ingeniero Fernando Torres.



El funcionario indicó que en la zona norte cayeron alrededor de 80 milímetros de lluvia, mientras que en San Miguel de Tucumán las precipitaciones alcanzaron los 50 milímetros de agua. Además, remarcó que los principales daños fueron causados por las ráfagas y que no hubo mayores consecuencias por el granizo.



“La tormenta empezó por el norte de la provincia y abarcó un espacio muy amplio. Afectó sobre todo Trancas, que fue donde se dio el primer impacto. Luego se fue desplazando a la zona de capital y el oeste”, relató Torres. “Por suerte no tenemos víctimas ni gente que haya sufrido golpes. Sólo hubo anegamientos en las zonas más vulnerables o con viviendas un poco más débiles. En muchos sectores se registró granizo pero no provocó daños”, remarcó.



Explicó que hubo calles anegadas en el sur de la capital, en los alrededores de la avenida Jujuy al 4500, una zona baja, donde confluye toda el agua de la ciudad que deriva al canal sur.



En el sur tucumano, en tanto, la lluvia llegó a Alberdi, La Cocha, Río Chico y Monteros con vientos de menor intensidad. Según detalló Torres fue copiosa por momentos y en algunos casos puntuales hubo que atender algunas familias de Alberdi, con respuesta local y sin consecuencias mayores. A pesar de las crecidas en los ríos, especialmente el Gastona, no hubo desbordes, anegamientos, voladuras de techos ni otros daños provocados por las lluvias o vientos.



El pronostico anticipa tiempo inestable, con probabilidad de nuevas lluvias y tormentas.