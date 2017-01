Macri, sobre Vaca Muerta: "se abre una etapa de futuro para la energía del país"

CASA ROSADA

El presidente anunció que se llegó a un acuerdo para la producción de hidrocarburos en los yacimientos neuquinos.

El presidente Mauricio Macri, anunció hoy que se alcanzó el "diálogo entre las provincias, el Gobierno nacional, los trabajadores y las empresas" para lograr la producción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales de Vaca Muerta.

Tras el acuerdo, el jefe de Estado auguró una "revolución de empleo en todo el país": "miles y miles de familias se van a mudar a la zona, ya que, la provisión de la industria triplicará o quintuplicará la actividad". Además, aseguró que el compromiso de inversión es de U$S 5.000 millones el primer año.



Macri sostuvo que la Argentina puede abastecer las necesidades propias y las del mundo entero. El mandatario aseguró, además, que la operación del yacimiento neuquino cambiará la situación del país: "se abre una etapa de futuro para la energía del país. Sin energía no se crece, no hay desarrollo y no vamos a poder reducir la pobreza".

Por otra parte, el presidente anunció que el Gobierno "extenderá el Plan Gas durante dos años más, con precios decrecientes, y garantizará un precio de compra para poder reemplazar importaciones", medida que dará "certidumbre para que vengan las inversiones".