Falleció el ex presidente de Alemania Roman Herzog

BERLÍN, Alemania.- El ex presidente de Alemania Roman Herzog falleció a los 82 años, según confirmó hoy la Presidencia Federal del país a dpa. Oficialmente no se comunicaron las causas del deceso.



Herzog ocupó la Jefatura del Estado de la primera economía europea entre 1994 y 1999. Anteriormente, presidió el Tribunal Constitucional del país.



El ex Jefe del Estado de Alemania era miembro de la Unión Cristianodemócrata (CDU)que en la actualidad preside la canciller Angela Merkel y había comenzado su carrera política como ministro del Interior del Estado federado de Baden-Württemberg, en el sur del país.



Tras haber renunciado a un segundo mandato como Presidente Federal, Herzog formó parte de diferentes comisiones, ocupándose especialmente de temas relacionados con la reforma del federalismo y de la normativa fiscal.



En la actualidad residía en una localidad cercana a Heilbronn, en el sur de Alemania, con su segunda esposa.