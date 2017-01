El motín en la cárcel de Villa Urquiza dejó cinco heridos

REVUELTA CARCELARIA

Un recluso recibió un corte en la cabeza y cuatro empleados penitenciarios resultaron con lesiones menores. Unos 60 presos participaron de los incidentes, que fueron desactivados en la madrugada.

El motín que ocurrió anoche en el Penal de Villa Urquiza dejó como saldo cinco heridos: cuatro guardiacárceles y un recluso. Los incidentes comenzaron alrededor de las 23, a raiz de un corte de luz generalizado en el barrio, y fueron contenidos alrededor de la 1, cuando regresó el servicio eléctrico, informaron fuentes oficiales.



El herido de mayor consideración -aunque no de gravedad- fue un recluso de la Unidad 2, que recibió un corte en la cabeza. Según se conoció, la herida habría sido provocada con un elemento punzante debido a un enfrentamiento con otro preso por una vieja enemistad. Fue trasladado al Centro de Salud para recibir asistencia y a primera hora de la mañana regresó al penal.



Los empleados penitenciarios activaron el protocolo de actuación, pidieron apoyo a la Policía y lograron sofocar los incidentes. Sin embargo, cuatro de los guardiacárceles resultaron con lesiones leves.



Los inconvenientes se iniciaron con una quema de colchones en la Unidad 2 de la cárcel, donde se encuentran alojados 300 presos. Unos 60 fueron los revoltosos, según confiaron las fuentes consultadas. Según la Policía, en tanto, también hubo quema de colchones en otras unidades pero no pasó a mayores.



El director de Institutos Penales, Guillermo Snaider, indicó que revisaron a los presos luego de calmar los ánimos. "Hubo mucho vandalismo. No vamos a permitir este tipo de situaciones, el personal accionó con total profesionalismo”.



Desde el inicio de los incidentes, la fiscalía de turno en feria tomó conocimiento de las medidas y el accionar del personal. “Se le informó todo lo que estaba haciendo el personal del Grupo Especializado y el apoyo solicitado a Infantería y Bomberos de la Policía. La situación fue sofocada”, concluyó