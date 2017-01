"¿La Municipalidad se hará cargo del arreglo de mi auto?"

CONSECUENCIAS DEL TEMPORAL

El viento volteó la rama de un árbol, que cayó en el parabrisas del vehículo de una mujer que circulaba por avenida Avellaneda al 700.

El viento que sopló en Tucumán provocó que la rama de un árbol cayera sobre una camioneta que circulaba por avenida Avellaneda al 700, a pocos metros de la intersección con Próspero García.

"Salí apurada de la Iglesia San Roque porque advertí que había mucho viento. Al llegar a la esquina, la rama cayó sobre el parabrisas. Hice unos metros y un hombre que venía detrás mío me ayudó. La Policía estaba a pocos metros pero ni se acercó", contó Mariana López (40), la conductora de la Renault Duster afectada.

La mujer dijo que no podía creer lo que había ocurrido. "El cristal quedó completamente destrozado. Por suerte a mí no me pasó nada, ¿pero la Municipalidad se hará cargo de los daños?", se preguntó la mujer.

"Como dicen 'fue una desgracia con suerte'. Sólo tendré que ir al oculista porque, al parecer, una astilla del parabrisas me entró en el ojo", concluyó.

