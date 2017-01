Tras los cortes, el Gobierno dio consejos para racionalizar el uso del aire acondicionado

SISTEMA ELÉCTRICO

El PE publicó una serie de recomendaciones para reducir el consumo de electricidad en la provincia.

El Gobierno de la provincia publicó una serie de consejos para racionalizar el consumo de energía eléctrica, en particular, el uso del aire acondicionado. Lo hizo luego de los innumerables cortes de luz que se registraron la semana pasada, producto del incremento de la demanda en medio de la ola de calor.



A través del sitio oficial comunicacióntucuman.gob.ar, el Gobierno dio “recomendaciones para lograr un mejor rendimiento del equipo y así alcanzar la climatización deseada", tomando de referencia el sitio temptech.com.ar.



Los consejos del Gobierno:



- ¿Qué tener en cuenta a la hora de comprar un equipo?

- Es fundamental chequear el etiquetado al momento de realizar la compra. Es común comprar un equipo por su precio económico. Aunque en inicio salga más barato, a largo plazo lo pagaremos caro. Un aparato de aire acondicionado eficiente puede llegar a ahorrar hasta un 60% más que uno convencional.



- ¿Cuál es el funcionamiento adecuado?

- Una vez instalado y para un funcionamiento adecuado será necesario controlar y regular la temperatura. Para estar cómodos en el hogar la temperatura ideal es la de 24ºC, que además nos permite tener un ahorro de energía. Hay que considerar que cada grado de más (menor temperatura) que pongamos, podemos llegar a aumentar el gasto en la factura hasta un 8%.



- ¿Cómo lograr el mejor rendimiento del equipo?

- Para lograr un buen funcionamiento del aire acondicionado y así evitar la consulta a un técnico es fundamental mantener el aparato en buenas condiciones. Los filtros deben estar siempre limpios y además se pueden adoptar otros buenos hábitos que ayudan. Por ejemplo: minimizar el calor del hogar ventilando por la noche o por la primera hora de la mañana (es suficiente con 10 minutos). Esto ayuda a refrescar el ambiente. El resto del día se puede mantener la casa en penumbra, en la medida que sea posible, y así evitar que aumente la temperatura del hogar. Otra cuestión fundamental es el hecho de apagarlo y encenderlo continuamente, esto no debe hacerse. Cada arranque del equipo genera un mayor desgaste a la unidad exterior y un mayor consumo energético. Por último, si la temperatura exterior va en aumento por sobre lo habitual no se deberá bajar la temperatura del aire acondicionado. El valor del mismo siempre deberá mantenerse en 24ºC.



- ¿Cómo limpiar el aparato?

- Lo primero y principal es que debemos limpiar en cualquier unidad de aire acondicionado los filtros. Constituyen la primera barrera protectora que tienen los equipos para mantenerse en “óptimas condiciones”, limpiando, filtrando y atrapando la mayoría de las partículas en suspensión del aire. Por tanto, realizar una limpieza de los filtros, nos ayudará no solo a tener una mejor calidad de aire, sino también a reducir el consumo y aumentar la vida útil del equipo.



Paso a paso:

- Desmontar los filtros y enjuagarlos con agua templada.

- Frotarlos ligeramente con las manos para desprender la suciedad más resistente.

- Utilizar jabón blando (ejemplo jabón de las manos) en caso que sea necesario.

- Nunca utilizar productos abrasivos, ya que los materiales pueden estropearse. Tampoco es conveniente utilizar cepillos de cerdas duras, para evitar la posibilidad de “deshilachar” el tejido, produciendo agujeros y reduciendo la capacidad de filtrado.

- Una vez limpios, dejarlos secar antes de colocarlos nuevamente.



- ¿Es necesario consultar a un técnico especializado?

- Es importante recibir la evaluación de un especialista. No es lo mismo refrigerar un espacio pequeño o un lugar con grandes dimensiones. Tampoco un lugar donde siempre hay sol a aquel que recibe sol y calor solo en algunos momentos. Para cada caso existe una opción de aparato. De esta manera, el técnico indicará el tipo de aparato a comprar y así además se logrará conseguir mayor eficiencia energética. Por otra parte, si la persona no está satisfecha con el rendimiento del aire acondicionado, genera ruidos molestos, síntomas anómalos o no refrigera como esperaba, se recomienda consultar con un técnico especializado.