¿Pensás que a Tafí del Valle le hacen falta más propuestas nocturnas?

CONVOCATORIA

Se frenó la apertura de un pub en la zona de La Quebradita, pero el propio intendente reconoció que hacen falta emprendimientos que abran de noche.

Las leyes no avalaron el proyecto y el pub que pretendía instalarse en La Quebradita quedó trunco. La Municipalidad de Tafí del Valle decidió no autorizar el funcionamiento del boliche ya que, como sostuvieron y defendieron los veraneantes que tienen casas en la zona, está prohibido por ley provincial y por normativa municipal instalar locales comerciales en dicha zona.



El intendente Jorge Yapura Astorga, sin embargo, lamentó que el local no pudiera abrir sus puertas ya que -sostuvo- Tafí del Valle necesita de propuestas nocturnas. “Por mí, lo hubiese autorizado, pero asesoría letrada de la Municipalidad me informó que no está permitido y que hay una ley provincial que ampara los reclamos de los vecinos. Creo que es algo que hay que modificar, esa es mi postura personal, pero mientras tanto ahí no puede haber nada que no sea un club social”, afirmó.



¿A vos qué te parece? ¿Estás de acuerdo con que Tafí del Valle debe permitir locales nocturnos o debe mantenerse como está? Dejanos tu opinión.