Donald Trump le respondió la crítica a Meryl Streep

GLOBOS DE ORO

El presidente de Estados Unidos subestimó el trabajo de la actriz para devalorizar su discurso.

Donald Trump le respondió a la actriz Meryl Streep, quien este domingo pronunció un discurso contra el presidente electo de Estados Unidos en la entrega de los Globos de Oro.



"Meryl Streep, una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood, no sabe pero me atacó anoche en los Globos de Oro. Ella es una lacaya de Hillary que perdió a lo grande. Por enésima vez, nunca me burlé de un periodista discapacitado (nunca haría eso), sólo le mostré lo rastrero que era cuando cambió totalmente una historia de hace 16 años que escribió sólo para hacerme quedar mal. Sólo más medios deshonestos", escribió Trump en su cuenta de Twitter.





Meryl Streep, one of the most over-rated actresses in Hollywood, doesn't know me but attacked last night at the Golden Globes. She is a..... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Hillary flunky who lost big. For the 100th time, I never "mocked" a disabled reporter (would never do that) but simply showed him....... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

"groveling" when he totally changed a 16 year old story that he had written in order to make me look bad. Just more very dishonest media! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 9 de enero de 2017

Ella habló sobre el trabajo de los actores, de traspasar el papel para llegar a los corazones de los espectadores y remarcó que ese trabajo hizo Trump, cuando imitó a un periodista discapacitado. "El único trabajo de un actor es sacar a la luz la vida de personas diferentes (...) Si expulsan a los extranjeros solo veremos fútbol y artes marciales", aseguró la intérprete, que añadió que "la falta de respeto provoca más falta de respeto y la violencia invita a la violencia".Streep también abogó por la necesidad de un periodismo fuerte e independiente: "Necesitamos que la prensa defienda y saque a la luz todas las historias, que hagan que los poderosos respondan de sus actos. Todos tenemos que apoyar a nuestros periodistas porque los vamos a necesitar".