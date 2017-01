La actriz que sorprendió en los Globos de Oro por sus axilas sin depilar

Lola Kirke, una de las estrellas de 'Mozart in the Jungle', supo como llamar la atención en la alfombra roja de los Globos de Oro, al presentarse a la gala con sus axilas sin depilar.

La joven, que interpreta a 'Hailey Rutledge' en la exitosa serie, se presentó a la 74º edición de los premios con sus axilas peludas, algo que obviamente fue registrado por los fotógrafos.

En un principio, Lola pasó desapercibida ya que posó para las fotos con sus brazos pegados al cuerpo, sin embargo, el detalle no pudo ser escondido por mucho tiempo, ya que unos metros más adelante, dejó al descubierto sus bellos.

Lola Kirke showed off her armpit hair in a strapless gown at the #GoldenGlobes https://t.co/BWUpFWScRT pic.twitter.com/ttOXn8Subv