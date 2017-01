Beatriz Salomón lloró en lo de Mirtha y criticó a Rial, Ventura y Pergolini

POR LA TV

La actriz se "quebró" al recordar la cámara oculta que cambió su vida.

En su primer programa del 2017, Mirtha Legrand tuvo como invitada a Beatriz Salomón, que la semana pasada le ganó un juicio millonario a Mario Pergolini, América TV y varios periodistas, por una cámara oculta que en 2004 le hicieron a su marido, el cirujano Alberto Ferriols.

Durante el almuerzo, la actriz recordó el duro momento que pasó al ver las imágenes de su esposo con un travesti, algo que arruinó su vida. "Fue espantoso tener que destruir ese matrimonio. El estrés que yo he tenido ha sido terrible. Yo me había casado para toda la vida y lo amaba. Cuando yo llegué al departamento y le pregunté '¿vos sos el del video?' y me dijo 'sí' yo bajé al dormitorio y dije o me tiro por el balcón o lo mató", explicó Solomón.

Además, la vedette también tuvo tiempo de criticar a aquellos que se encargaron de difundir el video: "Ellos quieren poder y rating, no piensan. Pueden matar a la madre en cámara. Rial y Ventura, Rial, que es el 'kapanga' de América, se han burlado de mí. Pergolini, cuando empezó esto, dijo 'Salomón, haceme el juicio que quieras, no te tengo miedo. Mirá si les hacen una cámara oculta a ellos, que son un desastre, infieles. Yo los hubiera recagado a trompadas, por hijos de su madre", contó.

Sobre el final, Beatriz se acordó también de los que la ayudaron durante esa amargo momento, incluida Mirtha. "Quiero agradecerte a vos públicamente porque mucha gente me ha ayudado y vos, una vez, sabías que yo no tenía plata y me conseguiste un trabajo en Santiago del Estero y me hiciste ganar muy buena plata", recordó Beatriz entre lágrimas.

