Gladys "La Bomba" sacó un nuevo tema dedicado a Tucumán

NUEVO

"Te llevo en el alma Tucumán" es el nombre de la nueva canción de la cantante tropical.

La tucumana Gladys "La Bomba" sacó un nuevo tema para la provincia que se llama "Te llevo en el alma, Tucumán", que se encuentra dentro del disco "Cosecharás tu siembra", lanzado en el 2016.



La canción habla de sus raíces, su crianza y su pasado en la provincia donde nació. Además recuerda los momentos en los que estuvo afuera y quiso volverse.



Una canción sencilla y corta, que refleja su amor por la provincia.



Te llevo en el alma, Tucumán



Tucumán, tierra de colores, paisajes y flores, como no hay igual. Tucumán, me crié en tu suelo como mis abuelos, como mis papás.



Tucumán, donde yo aprendí a reír y es aquí donde me quiero morir. Y es verdad que si alguna vez me fui, me moría por volver a estar aquí.



Te llevo en al alma Tucumán porque eres mi pasado y mi presente, me enloquecen tus paisajes y tu gente por eso te canto, mi Tucumán.



Te llevo en el alma Tucumán, en tu suelo yo pasé toda mi vida, fui testigo de tristezas y alegrías, por eso te canto mi tucumán, por eso te amo, mi Tucumán.