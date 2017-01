iPhone cumple 10 años

ÉXITO

El smartphone de la compañía Apple llegó en 2007 y se convirtió en el referente de los próximos aparatos.

Una de las marcas de celulares más exitosas cumple tan solo 10 años. En 2007 Steve Jobs presentaba el iPhone en San Francisco, durante la conferencia MacWorld.



Si bien no fue el primer celular de Apple o el primer smartphone, fue el pionero en el servicio multitoque y en usar pantallas capacitivas (las actuales de vidrio, más rápidas que las que se usaban hasta entonces, de plástico) para mejorar la interacción con el equipo, según reprodujo La Nación.



La virtud de Apple fue pensar el dispositivo al revés de lo que se venía haciendo: no pensarlo como un teléfono sino como una computadora portátil, donde el ícono de llamada y el teclado numérico es solo una opción más del aparato.



Evolución



-El primer iPhone no tenía la posibilidad de sumar aplicaciones, ya que el concepto era que todo se haría con el navegador.



-La tienda de Apple para el iPhone llegaría recién en 2008. Hoy tiene 2,2 millones de aplicaciones, y el sistema operativo del iPhone -como el de una computadora convencional- se actualiza en forma periódica, algo inaudito para los celulares de la época.



Es previsible: la evolución de la tecnología aplana las diferencias. Sucedía hace 10 años cuando, más allá del diseño, todos los teléfonos hacían más o menos lo mismo, y algunos buscaban, en las funciones "inteligentes", una forma de diferenciarse.



Cuando llegó, el iPhone no era el primer smartphone. No importa: desde 2007 todos se parecen a él.