Se levantó el paro de Latam y los vuelos se normalizarán este mediodía

CONFLICTO

La medida de fuerza fue llevada adelante por los tripulantes de cabina. El Gobierno dictó la conciliación obligatoria.

BUENOS AIRES.- Los vuelos de Latam Argentina comenzarán a normalizarse lentamente luego de que los tripulantes de cabina acataran la conciliación obligatoria dispuesta esta mañana por el Ministerio de Trabajo y retomaran sus tareas habituales, tras la medida de fuerza que iniciaron esta madrugada y obligó a la cancelación de al menos 11 servicios de la compañía hacia y desde el aeroparque metropolitano Jorge Newbery.



Fuentes aeroportuarias indicaron a Télam no obstante que la normalización de los servicios demandará varias horas debido a la cantidad de vuelos que debieron ser cancelados y la cantidad de pasajeros que resultaron afectados.



El cese de actividades fue dispuesto por la Asociación de Tripulantes de Cabina de Pasajeros de Empresas Aerocomerciales (Atcpea) y la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA) en demanda de mejoras salariales y ante el “incumplimiento por parte de la empresa de los acuerdos establecidos”, según indicaron los trabajadores.



Desde la empresa indicaron que la medida fue “sorpresiva” porque se dio en un marco de las negociaciones paritarias y al mismo tiempo, aclararon que el paro afectó al menos 11 vuelos de cabotaje desde las 4 de hoy.



La secretaria general de Atcpea, Paula Marconi, señaló que el paro fue "consecuencia de la falta de palabra por parte de la empresa" y sostuvo que hace casi un mes "se acordó una mejora salarial y que al día de hoy, por diferentes causas, no se firmó”.



Por otra parte, pidió que "se abonen los 10 días de vacaciones que se están pagando en Aerolíneas".



Por su parte, Alejandro Kogan, secretario adjunto del gremio de Aeronavegantes, manifestó que no han alcanzado “un acuerdo satisfactorio para la actividad que realizamos, somos profesionales de la actividad aérea, el salario tiene que ser acorde a nuestra tarea".



Latam Argentina debió cancelar dos vuelos a El Calafate y los servicios que debían partir hacia San Juan, Ushuaia, Neuquén, Mendoza, Córdoba, Tucumán, Salta, Iguazú y Bariloche.



Fuentes aeroportuarias estimaron que las operaciones de la compañía comenzarán a normalizarse lentamente a partir de las 11.