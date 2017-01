Secuestro virtual: los padres de una adolescente recibieron el llamado extorsivo mientras ella estaba de vacaciones

¡CUIDADO!

La Policía logró frustrar el pago y encontró a la supuesta víctima. Ella aseguró que no se comunicó con su familia porque se había quedado sin batería en el celular.

BUENOS AIRES.- Los padres de una adolescente de 17 años fueron víctimas de una llamada extorsiva en la que desconocidos le reclamaban dinero por la liberación de su hija, a quien presuntamente tenían secuestrada, aunque el pago finalmente resulto frustrado por la intervención policial.



Según fuentes policiales, ante las amenazas, los padres de la chica fueron a la Comisaría 27, donde explicaron a los efectivos que momentos antes habían recibido un llamado de una chica llorando, quien les decía que era su hija. Luego habló un hombre exigiéndoles dinero para la liberación de la joven. El padre agregó que su hija se encontraba de vacaciones en San Marcos Sierra, Córdoba, pero que su temor se basaba en que al intentar llamarla la adolescente no respondía el teléfono.



Por tal motivo, efectivos de la Comisaría 27 se pusieron en contacto con personal de la Policía de Córdoba, quienes comenzaron las tareas de búsqueda de la joven. La encontraron en buen estado, en el lugar donde le había dicho a los padres que estaba. La chica de 17 años les explicó a los uniformados que no había contestado las llamadas de su padre porque se encontraba sin batería en el celular. La joven fue acompañada por el personal policial hasta la seccional donde se comunicó con sus padres, según informó la agencia Dyn.



En el 2016 se reportaron 219 secuestros extorsivos en la zona metropolitana, a razón de uno cada 40 horas, y las zonas más "calientes" fueron Morón, con 72 casos, y Lomas de Zamora, con 64. El informe fue elaborado por la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), encabezado por el fiscal federal Santiago Marquevich. "El año pasado, las fiscalías federales de la zona metropolitana tramitaron en total 219 casos, 75 menos que los registrados durante 2015 (294)", se indicó.



"Tal como sucedió en octubre (cuando se tramitaron 10 denuncias) y noviembre (13), durante diciembre, los 10 secuestros extorsivos del país denunciados fueron cometidos en la CABA o el Gran Buenos Aires", consignó la UFESE. Asimismo, en comparación con el mismo mes del año pasado, "la merma fue de 11 casos, una diferencia que solamente fue superada en abril (28 casos contabilizados en 2015 y 13 en 2016)".



La UFESE fue creada por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó en junio de 2016, se remarcó en el sitio web de www.fiscales.gob.ar. El caso más grave ocurrió pasadas las 12 del 17 de noviembre último, cuando el taxista Alberto Sarubbi (63) fue secuestrado en el barrio porteño de Belgrano y llevado hasta el barrio Villegas, del partido bonaerense de La Matanza. Allí los integrantes de la ex División Antisecuestros de la Policía Federal intervinieron en el momento que dos hijos varones de la víctima pagaban el rescate exigido, por lo que los delincuentes ejecutaron poco después al taxista. Por este caso están procesados Jonathan Gabriel Yfran (19), alias "Catarro", Franco Gonzalo Maldonado (20) y un adolescente de 16 años.