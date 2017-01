La inflación de diciembre oscila entre 1,5% y 1,6%, según las estimaciones privadas

COSTO DE VIDA

El Indec dará a conocer el miércoles la medición oficial para el mismo mes.

Las consultoras privadas estimaron para diciembre una inflación de entre 1,5% y 1,6%. Ahora se espera que el Gobierno dé a conocer los datos oficiales para el mismo mes.



Justamente, las cifras del Índice de Precios al Consumidor (IPC) serán difundidas el miércoles, a las 16, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Un día antes se conocerá el índice de inflación elaborado por la Dirección General de Estadística y Censos de la Ciudad de Buenos Aires.



Se espera que en ambos casos los porcentajes inflacionarios sean menores a los de octubre, que habían sido de 2,4% para el Indec y 2,9% para Estadísticas de CABA, ya que en ese mes se registró la mayor parte del impacto del aumento de la tarifa del gas. También que se ubiquen por debajo de los de noviembre, de 1,6% y de 2%, respectivamente, impulsado por subas en alimentos y bebidas y el arrastre del ajuste tarifario de gas.



El indicador de inflación porteña acumuló así un incremento en el período enero-noviembre del 39,%. En el caso del Indec, éste no dará a conocer el acumulado del año ya que recién retomó la medición de precios en mayo. El gobierno de Mauricio Macri no bien asumió en diciembre de 2015 decidió suspender por unos meses su difusión para diseñar una nueva metodología.



Esta semana -aún no se informó el día- también se anunciará el llamado IPC-Congreso, que se elabora de acuerdo con el promedio de diferentes consultoras, y es difundido por bloques de diputados de la oposición.



Ese índice fue en noviembre de 1,9% y totalizó en los primeros 11 meses del año pasado un alza de precios del 38,2%, muy lejos de la pauta oficial prevista para 2016 que había sido estipulada por el ex ministro de Hacienda y Finanzas Alfonso Prat-Gay en un rango de 20% a 25%.



En cuanto a la inflación de diciembre, según estimaciones privadas, rondará en promedio entre 1,5% y 1,6%.