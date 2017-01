Según Duhalde, muchos ministros del Gobierno nacional no tienen cintura política

DECLARACIONES

El ex presidente consideró además que el peronismo hoy no tiene ningún liderazgo.

El ex presidente Eduardo Duhalde criticó al Gobierno, al considerar que a muchos funcionarios les falta cintura política, pero aclaró que hay que trabajar y ayudar para evitar un nuevo “que se vayan todos".



El ex presidente afirmó que no hay una alternativa posible a este Gobierno, ni siquiera en el peronismo, al que definió de “una bolsa de gatos” por su actualidad.



"Si la gente no quiere a los que se fueron, hay un 70% que no los quiere, y tampoco quiere a éstos, porque no funcionan. Estamos nuevamente en el 'que se vayan todos'. Y eso no lo podemos permitir. Lo que tenemos que hacer es trabajar y ayudar, ayudar y ayudar, por más que no estemos de acuerdo con las decisiones que se tomen", sostuvo.



En una entrevista publicada hoy por el diario Clarín, Duhalde consideró que a muchos de ellos (por los ministros del Gobierno) les falta cintura política, y agregó: "los creo bien intencionados, pero es muy distinta la función pública de la forma en que se maneja el privado, que se maneja con órdenes”.

Sobre el peronismo también dijo que hoy no tiene ningún liderazgo y va a tardar en tenerlo.