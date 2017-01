Uno de los delincuentes más peligrosos y jóvenes del país está prófugo

TEMOR

Se trata de Aaron, un adolescente de 16 años que se escapó del correccional de menores Instituo Almafuerte, el 25 de diciembre.

BUENOS AIRES.- A Aaron no les gustan las drogas, ni la fiesta, según la gente que lo rodea. En la actualidad tiene 16 años y es oriundo de Lomas de Zamora. Es uno de los delincuentes menores de edad más peligrosos de la Argentina y está prófugo desde el 25 de diciembre.



A los 13 años se lo confirmó como partícipe de dos asesinatos y se sospecha de su responsabilidad en otros cinco homicidios.



"A la gorra hay que matarla siempre. No se duda", le habría dicho el criminal a sus compañeros en el correccional de menors Instituto Almafuerte, donde apenas permaneció unos once días, según informó Infobae.



En el lapso de los últimos tres años, Aaron fue protagonista de dos hechos delictivos que termianron en la muerte de las víctimas. A esa edad ya se había convertido en el líder de una banda de motochorros, también integrada por jóvenes de entre 16 y 18 años.



Hechos delictivos



Sucedió el 23 de diciembre de 2015. Fue un robo en el que Aaron, líder del ataque, le llegó a ordenar a uno de sus cómplices que ejecutara a la víctima del asalto: Ian Miguel Castillo. "A este reventámelo". Instantes después, Castillo caería muerto con cuatro balazos en el cuerpo.



El otro hecho ocurrió un mes después,cuando Aaron asesinó al joven Miguel Esquivel en un supuesto ajuste de cuentas. "¿Vos sos el primo de Brian, no? Te voy a romper la panza", le dijo a la víctima poco antes de atacarla con cinco balazos.



También estuvo mencionado en el expediente del crimen de Ariel Solano, quien murió después de haber sido asaltado por motochorros en Villa Centenario, Lomas de Zamora.



Su fuga generó revuelo al suceder casi en simultáneo al crimen de Brian Aguinaco, el chico que murió tras ser baleado por motochorros en el barrio de Flores y caso en el que el principal sospechoso del crimen también es un menor de 16 años.



Aaron se fugó de Amafuerte el 25 de diciembre y, hasta el momento, las autoridades de seguridad de la Provincia de Buenos Aires no dieron con su nuevo paradero.