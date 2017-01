Griselda Siciliani se burló de sus fotos hot

DE VACACIONES

La actriz aseguró que olvidó de llevar el sobretodo a la playa.

Sus primeras vacaciones como "soltera" despertaron el interés de los fans y los medios. Sin embargo, a Griselda Siciliani pareció molestarle la exposición mediática que tuvieron las fotos que se tomó durante sus vacaciones en Punta Cana, la paradisíaca ciudad turística por excelencia de República Dominicana.



"Ahora cada vez que subo una foto me pregunto si será "una foto hot" o si "encenderá las redes" o si será "el destape" bue.... Es lo que hay, no se me ocurrió venir al caribe con sobretodo...", escribió la ex de Adrian Suar, que a los 38 años arranca suspiros como pocas.





Después de una temporada exitosa personificando el papel principal de "Educando a Nina", Siciliani decidió pasar unos días de descanso en las playas del caribe dominicano, en dónde aprovechó el sol y se tomó muchas fotos que luego compartió en las redes sociales.Con un poco de humor, la actriz cargó contra los medios pero les siguió regalando las mejores tomas de sus curvas.