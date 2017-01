Scioli: "la distribución de los recursos federales coparticipables es injusta"

DECLARACIONES

El ex candidato a presidente lo dijo en su cuenta de Facebook. Además explicó que ese es el motivo por el que existen deficiencias estructurales en la provincia de Buenos Aires.

El ex gobernador bonaerense Daniel Scioli celebró hoy el envío de $ 25.000 millones a la provincia de Buenos Aires por parte de la Nación, pero calificó de "injusta" la distribución de los fondos federales coparticipables, porque la Provincia "es la que aporta gran parte del PBI nacional".



"Bienvenidos", publicó Scioli en su cuenta oficial de Facebook, en la que continuó: "Bienvenidos los fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires y que no sean detraídos de las restantes provincias. Bienvenidos los fondos, si son respaldados por una decisión política y administrativa que le den permanencia, previsibilidad, actualización e incrementos progresivos de los mismos", agregó.



El ex candidato a presidente por el Frente para la Victoria opinó: "nuestra provincia aporta gran parte del PBI nacional y ha incrementado su participación desde 2002 por una activa política de inversiones productivas, creando más de 100 parques industriales, como así también las inversiones en agricultura y ganadería", informó Télam.



"Así, históricamente, la distribución de los recursos federales coparticipables era y aún es, injusta para Buenos Aires. Esto determinó que tengamos deficiencias estructurales de todo tipo, especialmente en el Conurbano bonaerense", señaló.

Por último, Scioli consideró que esos fondos "son parte del camino que posibilitará una recuperación plena de los recursos que legítimamente le corresponden a los bonaerenses, sin que ello signifique, repito, disminuírselo a otras jurisdicciones provinciales".