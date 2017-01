Advierten que la situación del campo es "desesperante" por los incendios y las inundaciones

ALARMA

Luis Etchevehere remarcó que es importante que haya estructura, aunque evitó criticar al ministro Sergio Bergman.

BUENOS AIRES.- Continuaban hoy los trabajos para contener los últimos focos de los incendios que ya consumieron más de 800 mil hectáreas en La Pampa, mientras que el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis Miguel Etchevehere , advirtió que la situación es "desesperante".



El director de Defensa Civil de La Pampa, Luis Clara, detalló que persisten las llamas en "la zona de La Adela, de Cereales, de Puelches, de Ingeniero Luiggi" y en las inmediaciones de las rutas 30 y 1.



Echevehere lamentó que "la situación es desesperante tanto en la zona donde hay inundación como en la de los incendios, independientemente que muchos de ellos ya están dominados".



Respecto a los trabajos que se realizan en las zonas damnificadas, Clara indicó que el objetivo es observar alguno de los focos se "abrió o expandió".



"Hay fuegos que se están quemando adentro del campo, bien rodeados y circunscriptos. Pero hasta que no lo volemos no lo voy a saber", agregó.



Etchevehere, por su parte, remarcó que "es importante que haya infraestructura" para afrontar situaciones como la de los incendios que quemaron cientos de miles de hectáreas en zonas rurales de La Pampa, Río Negro y Buenos Aires. Pese a sus reclamos, el titular de la SRA evitó criticar al ministro de Medio Ambiente, Sergio Bergman, quien tuvo que rectificarse por la polémica que generó cuando habló de una "profecía apocalíptica" para referirse a los incendios en La Pampa.



"No es momento para juzgar actitudes o cuestiones, el tema ahora es ponerse todos a trabajar para salir de esta situación", acotó el referente de la Sociedad Rural al ser consultado sobre las palabras de Bergman.



El gobierno pampeano declaró la emergencia agropecuaria por los incendios que consumieron más de 800 mil hectáreas de campo, equivalente a 40 veces la superficie de la Capital Federal.



Un informe de la Comisión de Emergencia Agropecuaria (CEA) detalló que hasta el viernes había 800.258 hectáreas quemadas y sostuvo que el departamento más afectado es el de Caleu Caleu, en el extremo suroeste provincial, dónde se encuentra La Adela, con más de 450 mil hectáreas.