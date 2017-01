Murió Horacio "Mataco" Cabrera

ADÍOS

El emblemático personaje de Lastenia tenía 60 años. Su muerte impactó en todas las redes sociales.

Lastenia perdió a un emblemático personaje: Horacio “Mataco” Cabrera, quien falleció a los 60 años, aparentemente en su cama, mientras dormía, según informaron los vecinos.



Su sobrenombre se lo ganó luego de que un vecino lo bautizara así por su inquietud cuando era niño. El hombre sufría de problemas neurológicos, pero esa dificultad no le impidió ser un hombre muy trabajador, como lo describían sus allegados.



Fue velado en su casa, en la localidad de San Juan, sobre la calle 9 de julio. "Quiero a la gente de Banda del Río Salí; ellos me dieron trabajo y me permitieron tener muchos amigos. Me gusta jugar con los niños porque yo me separé cuando mis hijos eran muy pequeños”, le había dicho Mataco a LA GACETA en una entrevista en 2012.

Mataco apareció en República de Tucumán haciendo el "truco de la billetera" y algunos describen anécdotas divertidas como cuando se acoplaba a los grupos que se formaban en las salidas de las escuelas, para jugar al metegol o cuando competía para ver quien cantaba más fuerte en las misas, a las que asistía todas las noches.

Horacio vivía con su hermana, realizaba mantenimiento en una panadería y era cadete de una empresa y de sus vecinos. Siempre se lo podía ver jugano un "ícadito" con los chicos en la calle.

Su muerte se viralizó en todas las redes sociales.





Imposible no bajonearse leyendo tantas cosas que escriben para mataco!!! Toda la banda te va extrañar genio!!!! Q.e.p.d :( — Emilia Luque :) (@emilialuquee) 7 de enero de 2017