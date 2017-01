Todo lo que tenés que saber antes de viajar a los puntos turísticos de la provincia

PARA TENER EN CUENTA

Te contamos cómo estará el tiempo, el estado de la ruta y las actividades que te esperan en Tafí del Valle, San Pedro y El Cadillal.

En Tafí del Valle

El tiempo: se espera una temperatura máxima de 21 grados y una mínima de 14. Hay probabilidad de lluvias.

El estado de la ruta: la 307 se encuentra en buenas condiciones y no se prevén cortes.

¿Qué hacer?

- Hoy, desfile a las 21 con la presencia de Rocío Marengo y la diseñadora Claudia Arce, entre otros.

- Mañana, a las 21, en Tafí del Valle. “Peña itinerante”. Espectáculo folclórico en el hotel Waynay Killa.

En San Pedro de Colalao

El tiempo: se espera una temperatura máxima de 32 grados y una mínima de 19. Hay probabilidad de lluvias para hoy, mientras que para mañana se espera una jornada agradable.

El estado de la ruta: la ruta 9 se encuentra en buenas condiciones y no se prevén cortes.

¿Qué hacer?

- Hoy, a las 21, en la plaza de San Pedro. Gran desfile de moda con la presencia de importantes figuras.

- Mañana, a las 9.30. Paseos en bici por San Pedro. Salidas guiadas y gratuitas, para toda la familia. Informes en la oficina de Turismo.

El Cadillal

El tiempo: se espera una temperatura máxima de 33 grados y una mínima de 22. Hay probabilidad de lluvias para hoy, mientras que para mañana se espera una jornada soleada.

El estado de la ruta: la ruta 9 se encuentra en buenas condiciones y no se prevén cortes.

¿Qué hacer?

- Hoy, a las 19, en el Anfiteatro de El Cadillal (foto). Cine al aire libre para toda la familia.

- Mañana, a las 9, en El Cadillal. Segunda fecha del Campeonato Tucumano de Triatlón (natación, ciclismo y running).

- Mañana, a las 19, en el Anfiteatro de El Cadillal. Música al atardecer con la actuación de bandas en vivo.

