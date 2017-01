Autos de policías están mal estacionados, sin patentes y con chalecos sobre los volantes

EN MAIPÚ AL 400

Se trata de coches particulares que, según el subdirector de Tránsito, son multados como cualquier otro vehículo que falta a ley.

En la calle Maipú al 400 hay una señalización que impide estacionarse de lunes a viernes de 6 a 22 y sábados de 6 a 14. Sin embargo, personal de la Patrulla Urbana deja allí sus autos particulares –que no tienen patente- y con el chaleco amarillo flúo con la insignia de "Policía" arriba de los volantes, como indicio para los agentes de Tránsito.



"Tengan la chapa que tengan no hacemos excepción. Ningún cargo acredita privilegios. Las multas se realizan igual", afirmó Enrique Romero, subdirector de Tránsito y Transporte.



Así también lo dejaron sentado fuentes oficiales de la Patrulla, quienes establecen que solo pueden estacionarse en una línea amarilla que está autorizada por la Municipalidad, para el director, subdirector y personal de guardia, pero que sus compañeros exceden ese espacio permitido con la idea de que no serán sancionados.



Romero detalló que ya secuestraron más de 10 autos particulares de agentes policiales que estacionaron donde no debían, incluso en ochavas, donde resulta aún más peligroso por el giro de vehículos. Además explicó que los únicos que no son sancionados, son aquellos que tienen vehículos de la Brigada o que estén trabajando contra los arrebatos en el microcentro.

"Ellos nunca respetan la línea amarilla que reserva el lugar. Por eso tienen multas y la van a seguir teniendo", sentenció el subdirector de Tránsito.