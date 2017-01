El FBI no descarta que el atacante de Florida haya tenido "motivaciones terroristas"

ESTADOS UNIDOS

El autor de la masacre fue un ex militar estadounidense, de 26 años, que estuvo destacado en Irak.

ESTADOS UNIDOS.- El FBI informó hoy que el atacante del aeropuerto de Fort Lauderdale, en Florida, es un ex militar estadounidense que había estado destacado en Irak, y no descartó que haya tenido "motivaciones terroristas".

En una conferencia de prensa ofrecida esta madrugada en el aeropuerto, en donde ayer se registró un tiroteo en el que murieron cinco personas, George Piro, de la oficina del FBI en Miami, confirmó que el autor de los disparos es Esteban Santiago, un ex militar estadounidense, de 26 años, que estuvo destacado en Irak.

Piro señaló que no se descarta que se trate de un "ataque terrorista" y aseguró que los investigadores están estudiando "todos los ángulos". El agente del FBI agregó que Santiago, quien disparó con una pistola semiautomática que guardaba en su equipaje, se entregó a la policía sin ofrecer resistencia.

En noviembre pasado, Santiago había estado en la oficina del FBI en Anchorage, Alaska, y las autoridades decidieron ponerlo bajo custodia para una evaluación psicológica debido a su "conducta errática", aseguró Piro.

El atacante creció en Puerto Rico, estuvo destacado en Irak por casi un año, de donde volvió con desordenes postraumáticos y se trasladó luego a Alaska, en donde residía con su esposa y un hijo, de acuerdo con las autoridades.

El Alguacil del Condado Broward, Scott Israel, informó en la conferencia de prensa que el atacante arribó a esta ciudad, 40 kilómetros al norte de Miami, en un vuelo de la aerolínea Delta y poco después abrió fuego indiscriminado en la terminal 2 que acabó con la vida de cinco personas.

El tiroteo dejó, además, a 8 personas con heridas de bala, que fueron derivadas a hospitales locales, además de otras 40 que debieron también ser derivados a centros médicos por contusiones y diversas heridas menores. (Télam)

