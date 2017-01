Confirman que el PAMI dejará de dar medicamentos a quienes tengan prepaga o autos nuevos

MEDIDA

El director ejecutivo del PAMI, Carlos Regazzoni, confirmó hoy que el organismo dejará de entregar medicamentos gratis a quienes cuenten con una prepaga, posean un auto de menos de 10 años o más de un inmueble, y quienes cobren más de 1,5 haberes previsionales mínimos.

"No podemos dar un beneficio social a una persona que se va a veranear a Punta del Este. Lo que buscamos es que sea justo el sistema y hoy en día no es justo si una persona que tiene un yate de lujo o que vive en un country de lujo o que tiene un avión recibe medicamentos gratis del PAMI", afirmó.

Regazzoni, en declaraciones al canal TN, respaldó así los cambios que se aplicaron para la selección de los beneficiarios que reciben medicamentos con descuentos del 100%. "No podemos dar un beneficio social a una persona que se va a veranear a Punta del Este", insistió.

Según publicó hoy el diario La Nación, los nuevos criterios del PAMI para la entrega de medicamentos gratis establecen que quedarán excluidos quienes cobren más de 1,5 haberes previsionales mínimos, sean propietarias de más de un inmueble o posean un vehículo de menos de 10 años (salvo quienes cuenten con un certificado de discapacidad), embarcaciones o aeronaves. "Obviamente que si una persona tiene un auto o incluso dos propiedades, pero es una zona vulnerable, la persona tiene que tomar varios remedios porque tiene varias enfermedades, el PAMI va a estar ahí y va a acompañarlo con un subsidio del 100 por ciento, cuando sea necesario", aclaró Regazzoni.

Al respecto, detalló que en esos casos intervendrá un "asistente social que va a verificar que realmente los remedios impactan de manera muy negativa en el sueldo" de quien solicite la cobertura total de los medicamentos. "Esa persona va a usar el beneficio pero no podemos dar un beneficio social a una persona que se está yendo a veranear a Punta del Este o que vive en un country de lujo como está ocurriendo. Estaba mal otorgado", subrayó. (DYN)

