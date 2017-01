Veraneantes de Tafí del Valle impiden que se instale un pub en La Quebradita

RECLAMO

El boliche iba a ser inaugurado esta noche. A último momento, la Municipalidad les revocó la habilitación.

Una casa hermosa, con un jardín inmenso en el frente y guiños señoriales. Pintada de blanca, inmaculada, dormida durante años. Ese iba a ser el nuevo boliche en una de las zonas más exclusivas de Tafí del Valle, quizás el más recordado del verano, pero un grupo de veraneantes se puso firme y consiguió que no le concedieran el permiso municipal y la inauguración se suspendió.

El argumento más fuerte que sostuvieron los vecinos cuando se enteraron del emprendimiento fue que la casona se emplaza en Villa La Quebradita, una zona residencial con tratamiento especial en las normativas municipales. Los empresarios que iban a explotar el lugar, en tanto, sostienen que la Municipalidad, a último momento, les revocó la habilitación.

"Esta es una zona que se caracteriza por la tranquilidad, no están permitidos por normativa municipal los emprendimientos comerciales de ningún tipo. No hay quioscos, no hay almacenes, no hay negocios de ningún tipo en el loteo... mucho menos un boliche", explica Indiana Mendilaharzu, y muestra las normas oficiales que respaldan sus palabras.

"Nosotros teníamos el permiso y hoy nos lo revocaron, a punto de inaugurar. De ninguna manera iba a ser un boliche, sino un resto-pub tipo Porter, en Yerba Buena. Sí, había un DJ, pero eso no quiere decir que fuera a ser un boliche. Nosotros venimos trabajando desde noviembre en esto y siempre estuvo todo en regla y autorizado, pero a último momento nos dicen que no lo podemos hacer", sostuvo Leonardo Abaca, propietario de la casa y socio del emprendimiento, quien se comunicó con LA GACETA para explicar la situación.

Abaca estaba sorprendido y ofuscado con la decisión de la municipalidad ya que, sostiene, hicieron una cuantiosa inversión en el lugar. "Los vecinos dicen que es zona R1, pero resulta que uno de los boliches principales de la villa está en zona R1 y nadie dice nada", se quejó. Como respuesta a esto, los veraneantes en pie de guerra con el pub, demostraron que si bien es zona R1, La Quebradita tiene un tratamiento diferente al resto de las zonas del valle.

Tafí del Valle explota de veraneantes y turistas en estos momentos, en el primer fin de semana fuerte de la temporada. Las opciones para la el día y para la noche son incontables, pero todo indica que el que pudo ser el boliche revelación del verano no abrirá sus puertas.

