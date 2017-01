Nicole Neumman: "mi novio me pegaba cuando tenía 16 años"

CONFESIÓN

La modelo contó que sufrió de violencia de género durante su adolescencia.

Nicole Neumman confesó que sufrió violencia de género durante su adolescencia y que hasta los 18 años siempre buscó tener relaciones con hombres agresivos.

"Me pegaron, era muy chica, tenía 16, 17. Pero nunca lo acepté, nunca me callé, sabía que estaba mal", le comentó la modelo a Andrea Frigerio y agregó que "hasta los 18 me buscaba hombres conflictivos, agresivos, maltratadores".

Desde Punta del Este, Neumann reconoció que en ese momento hubo dos cosas que la salvaron: conocer a su padre, a los 18 años, y la terapia. "Yo estaba muy enamorada de él, pero mi psicóloga me decía ´escuchame, si vos tenés hijos con esa persona, les va a pasar lo mismo que a vos´. Me fui a París, conocí a mi papá y ahí me hizo el click. Pensé ´esto no lo puedo permitir´".

Crisis

Nicole atraviesa una crisis con su marido, Fabián Cubero, algo que quedó al descubierto cuando participó en el Bailando 2016. "La estamos remando", admitió y culpó al exceso de responsabilidades del fin del idilio.

"Cuando los dos están saturados, todo se complica. Nadie puede contener a nadie, cada uno está inmerso en su bardo y se hace difícil conectar. Igual, hasta por un lado me parece sano haber tenido nuestra primera crisis grande en 10 años”, concluyó.

