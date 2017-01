Mal inicio del año para los comercios: las ventas cayeron 3,1% interanual

RELEVAMIENTO PRIVADO

Según la CAME, los segmentos juguetes e indumentaria lideraron las preferencias del público durante Reyes. El gasto promedio fue de $ 340.

Las ventas minoristas iniciaron 2017 en baja. Esto quedó reflejado en el movimiento de los comercios durante la semana de Reyes: las cantidades vendidas cayeron 3,1% frente a la misma fecha de 2016, según informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



“El movimiento fue muy medido a pesar de las ofertas y liquidaciones agresivas que continuaron generando las empresas para que el envión de ventas de fin de año no se detenga. Eso se pudo observar especialmente en los negocios de los rubros indumentaria y calzados y juguetería”, dijo la entidad en su último informe.



Con la excepción de juguetes y rodados, que tuvieron la misma o mayor demanda respecto del año anterior, el resto de los rubros que componen la canasta de compras para festejar el día de los Reyes Magos descendió.



La CAME destaco que las bajas en las ventas fueron “menos acentuadas de lo que se venía registrando a lo largo de 2016”. “Ello otorga cierta expectativa entre los empresarios de que el piso de la caída puede que esté más cerca”, dijo la cámara privada.



Según se describió en el informe, los consumidores buscaron con anticipación los regalos para conseguir precios más convenientes, cuidar sus gastos y evitar la aglomeración de gente que suele darse sobre la fecha. De todos modos, como es habitual, la mayor parte de las ventas se concentraron el miércoles 4 y el jueves 5 pasados.



Un relevamiento realizado por la consultora Focus Market para CAME sobre 2.105 casos, los juguetes y la indumentaria lideraron las preferencias del público, seguidos por videojuegos, rodados y artículos deportivos.



El ticket promedio de compra rondó los $ 340, un 28,3% por encima del año anterior ($ 265). “La mayor parte de las ventas se realizaron con tarjetas de crédito y en cuotas. Las posibilidades de pagar en hasta 12 cuotas sin interés, que ofrecieron la mayoría de los comercios del país, ayudó a movilizar la venta de productos de mayor valor, especialmente rodados y consolas, que de otra manera hubiera sido más difícil. Sin embargo, para productos más chicos, los consumidores se inclinaron a plazos más cortos”, detalló la CAME.