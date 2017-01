Ricardo Piglia: "soy un escritor polémico"

LA LITERATURA, DE LUTO

Así se definió uno de los más grandes críticos de la literatura argentina en una entrevista con LA GACETA, en abril de 2008.

En una entrevista realizada por la periodista Irene Benito para LA GACETA, el novelista argentino Ricardo Piglia se definió como un "escritor polémico" y aseguró que las muestras de afectos que recibiá en los últimos años reflejaban su aporte para una discusión más amplia sobre la situación actual de la cultura.



La entrevista completa realizada en abril de 2008 en Madrid, España:



El novelista, ensayista y académico argentino Ricardo Piglia se desplaza con naturalidad por la distinguida sala "Julio Cortázar" de la Casa de América, el centro cultural hispanoamericano que desde el lunes le dedica la tradicional "Semana de Autor". El escritor bonaerense, que tiene 67 años, está a sus anchas en el rol de protagonista del palacete madrileño, aunque confiese que se siente sorprendido.



¿Cómo llegó Piglia a esta condición de autor mimado en España? El homenajeado ensaya una explicación: "mis escritos han tenido aquí una recepción muy generosa; han encontrado un grupo de lectores muy apasionado.



Esta reunión es una consecuencia de ello". No obstante esa apreciación, enuncia que lo más valioso de esta semana de festejos es la posibilidad de que un escritor se convierta en un pretexto para discutir los problemas de la literatura latinoamericana y española. "Me halaga saber –asegura- que lo que escribí sirve para una discusión más amplia sobre la situación actual de la cultura".



Fotógrafo esencial



"Piglia escribe para averiguar los datos del relato; para permitir que esta hora cambie su contenido por lo que ha ocurrido hace mucho tiempo. En él la ficción antecede a la realidad: es el fótografo esencial de Buenos Aires", describía con devoción el escritor mexicano Juan Villoro durante la jornada de apertura de esta Semana de Autor. Villoro integra el grupo de intelectuales convocados para debatir la obra del creador de "Respiración artificial", que también componen el músico Gerardo Gandini, y los autores Benjamín Prado, Alan Pauls y Pablo de Santis, entre otros. El homenaje concluirá con una tertulia necesariamente dedicada al tango.



Piglia sonríe a menudo y no disimula su alegría. "¿Por qué ocurren estas situaciones?", se pregunta a si mismo y, sin pausa, se contesta: "porque me las estoy mereciendo, por eso. Cuando uno llega a cierta edad, comienzan a aparecer este tipo de actos". El escritor, sin embargo, declara que no corre el riesgo de caer en el narcisismo, un defecto que sí advierte en muchos colegas. "Hay escritores que son narcisistas y muy autorreferenciales y, aún así, son buenos escritores. Y están los narcisistas y autorreferenciales que son pésimos autores", expone. Y pese a que su apariencia impertérrita predica sobre la tranquilidad de su espíritu, añade: "en mi caso, este homenaje ha surtido el efecto de ponerme incómodo. Es muy difícil estar presente mientras otros hablan de uno". El novelista argentino dibuja círculos con las manos mientras expresa que siempre intenta diferenciar el momento de la escritura del momento del reconocimiento: "ciertos escritores confunden una cosa con otra. A muchos de ellos les gustaría publicar y tener éxito, aunque no escribiesen. Si los escritores pudiesen hacer un pacto con el diablo, no sería para escribir libros, sino para ser reconocidos". Piglia, sin embargo, se ubica a si mismo entre los autores que ponen toda la energía en el momento de la escritura. "Es ahí donde buscamos el sentido de lo que hacemos; quizá porque sabemos que muchos libros y autores extraordinarios no han logrado el reconocimiento que merecen, y, contrariamente, muchos autores oportunistas y deplorables consiguen mucho éxito. No es posible establecer una relación directa entre el efecto que una obra produce y la calidad de esa obra", formula.



Controvertido



Además de síntomas de una primavera explosiva, desde los ventanales de la Casa de América es posible identificar la fachada de la sede principal del Grupo Planeta, la casa editorial de Piglia. En 2005, la Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al autor y a la empresa a resarcir con $10.000 al escritor Gustavo Nielsen. La Justicia consideró que Nielsen había sido perjudicado en un concurso literario de Planeta, cuyo resultado fue manipulado en favor de Piglia.



Si 2005 no fue un año fácil para el autor de "Plata quemada", 2008 se presenta como el tiempo para las revanchas y para el regreso a la difusión pública de su quehacer literario. La Semana de Autor, en Madrid, es el episodio internacional de un retorno que también tendrá un capítulo nacional cuando, el próximo 24 de abril, Piglia pronuncie el discurso inaugural de la Feria del Libro en Buenos Aires. Al respecto, anticipa: "para esa ocasión quiero escribir algo diferente. En general, soy un escritor polémico y valoro a esos colegas que son capaces de descubrir cosas nuevas o de decir las cosas de una manera novedosa, como nunca antes habían sido dichas". Piglia comenta que fue elegido para inaugurar el tradicional acontecimiento literario porteño porque su último libro se llama –con perdón de la redundancia- "El último lector". "Y, justamente, la feria de este año está dedicada al espacio del lector", razona.

Pero enseguida vuelve a la concepción de lo polémico. Agrega: "siempre he tratado de pensar por qué ciertas cosas se aceptan como dadas y por qué hay un sentido común tan establecido. Este es el trabajo del escritor y lo podemos ver en cualquier ejemplo: sin duda que era muy común leer una obra de caballería en los tiempos de *Miguel de Cervantes*, pero él dio una vuelta polémica al tema. Y lo logró: escribió ese libro maravilloso que es 'El Quijote'". Piglia prolonga la reflexión en un gesto pensativo, pero, merced a un movimiento abrupto, regresa al escenario de la Casa de América, donde, por estos días, desempeña un inequívoco –y muy asumido- papel de escritor principal.